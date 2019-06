Preţul gazelor româneşti pe bursă a ajuns la cotaţii ISTORICE! OUG 114/2018 - aprobata in decembrie 2018 - a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru urmatorii trei ani, pretul pentru intreaga productie interna de gaze naturale. OUG 19/2019 - aprobata in martie 2019 - a modificat aceasta prevedere, lasand la pret fix doar cantitatile de gaze destinate consumatorilor casnici si termocentralelor, incepand cu data de 1 mai. Acest lucru a dus la cresterea pretului gazelor de productie interna care se tranzactioneaza pe bursa si care este destinat agentilor economici. Astfel, daca in 2018, pretul gazelor romanesti a avut o medie de 79 de lei pe MWh, in ianuarie acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

