Preţul cărnii, dublat de hypermarketuri Membrii Asociației Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din Romania anunta ca in ultima luna prețul oferit fermierilor de catre marile lanțuri de magazine a devenit derizoriu. Producatorii au ajuns sa vanda carnea de pasare la 4-5 lei/kg, iar la raft cumparatorul sa scoata aproape dublu din buzunar. Si carnea de vita nu costa mai mult de 5 lei kilogramul la producator. Este inadmisibil ca in luna ianuarie 2018 prețul sa fie mai mare fața de luna decembrie 2017 - luna in care de regula cererea se dubleaza, anunta asociatia. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

