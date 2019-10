Stiri pe aceeasi tema

- Subsidiara Nissan din Coreea de Sud a dezmintit luni informatiile din presa conform carora producatorul auto nipon se retrage din tara, transmit Yonhap si Reuters.Luna aceasta, Financial Times a raportat ca Nissan ia in considerare iesirea de pe piata sud-coreeana deoarece tensiunile politice…

- SEC sustine ca Nissan si Carlos Ghosn nu au adus la cunostinta compensatia de peste 140 de milioane de dolari pe care fostul presedinte al companiei auto trebuia sa o primeasca la pensionare. Amenda pentru Nissan este de 15 milioane de dolari, iar cea pentru Ghosn este de un milion de dolari,…

- Agenția de presa Yonhap anunța ca este foarte probabil ca statul sud-coreean sa anunțe în mod oficial excluderea Japoniei de pe lista de destinații de încredere pentru export, saptamâna aceasta, scrie Japan Times. Daca masurile vor fi implementate, Japonia va fi înlaturata…

- Președintele Nissan Motor, Hiroto Saikawa, va demisiona pe 16 septembrie dupa ce a recunoscut ca a primit din partea companiei plați nejustificate, transmite Reuters. Și predecesorul lui Saikawa, Carlos Ghosn, a demisionat tot in urma unui scandal financiar, Ghosn fiind urmarit penal de catre justiția…

- Șeful Nissan este in centrul unui nou scandal, dupa ce o investigație interna a scos la iveala ca a primit compensații financiare mai mari decat ar fi trebuit și ca a incalcat procedurile in acest sens. "Imi pare rau, voi da banii inapoi," a spus Hiroto Saikawa. El este considerat artizanul arestarii…

- Informatia vine dupa ce Nissan a anuntat joi ca pana in 2022 va concedia 12.500 din cei 138.000 de angajati pe plan global (sau 9% din forta sa de munca) si va reduce capacitatea sa de productie pe plan mondial cu 10%. Profitul operational a scazut cu 98,5% in trimestrul doi din acest an,…

- Rusia si China au efectuat marti prima lor misiune de patrulare aeriana de amplare in regiunea Asia-Pacific, provocand un incident aerian cu Coreea de Sud si Japonia.Coreea de Sud si Japonia au trimis avioane de lupta sa intercepteze misiunea chinezo-rusa, pe care au acuzat-o ca le-a incalcat…

- Eliberat din funcțiile pe care le deținea la Renault și in cadrul alianței cu Nissan și Mitsubishi, Carlos Ghosn a petrecut o buna perioada in arest in Japonia dupa ce a fost acuzat de multiple infracțiuni. Le-a negat pe toate și a fost eliberat pe cauțiune in schimbul a 4.5 milioane de dolari. Ghosn…