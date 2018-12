Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Ralucai Moglan, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Seful statului a semnat decretul de eliberare din functie a magistratului ca urmare…

- K. Iohannis respinge numirea Adinei Florea la conducerea DNA Presedintele Klaus Iohannis a respins propunerea ministrului justitiei de a o numi pe Adina Florea la conducerea DNA. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, conditiile de legalitate nu ar fi întrunite de catre…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi, in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, in cadrul careia va sustine o alocutiune privind viziunea Romaniei in legatura cu acest subiect.

- Președintele Klaus Iohannis a avut o reacție dura în urma raportului Comisiei de la Viena, acesta considerând ca aspectele foarte grave reținute de comisie cu privire la modificarile aduse legilor justiției și codurilor penale reprezinta un semnal fara echivoc, de care actuala guvernare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inaintat presedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Adina Florea sa fie numita in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea de numire a Adinei Florea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat inca una din Legile Justitiei, cea privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi,...

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), 317/2004.Dupa doua amanari, CCR a respins sesizarea sefului statului asupra Legii 317, pe motiv…