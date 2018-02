Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Presedintia a mai precizat intr-un comunicat ca presedintele Klaus Iohannis a evaluat diferit activitatea sefei DNA si ca este multumit de aceasta. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- Prima reacție a lui Klaus Ioahnnis dupa cererea de revocare a șefei DNA. Președintele a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a DNA și avand in vedere ca evaluarea activitații DNA și a conducerii acestei…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi seara, dupa ce ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat ca propune revocarea din funcție a șefei DNA , ca o susține in continuare pe Laura Codruța Kovesi, iar argumentele prezentate in raport sunt lipsite de claritate. Redam integral comunicatul președinției:…

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si viitoarea componenta a Parlamentului European pentru 2019-2024.

- Presedintele Iohannis, la reuniunea informala a CE: Printre subiecte, negocierile viitorului buget al UE Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar…

- Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si aspecte institutionale ale Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, referitor la viitorul buget al Uniunii Europene post 2020, reuniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, a anuntat Administratia Prezidentiala. Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu comisarul…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in timpul vizitei pe care o va face saptamana viitoare la Bruxelles se va intalni atat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, cat si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si al Parlamentului European,…

- "Saptamana viitoare la Bruxelles voi avea intalniri cu presedintele Comisiei Europene, domnul Junker, cu presedintele Consiliului European, domnul Tusk, cu presedintele Parlamentului European, domnul Tajani, si cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu”, a spus Dancila la inceptului…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si 'situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta…

- Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului Comisiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu acest prilej, vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Şeful statului se va întâlni mai întâi cu Jean-Claude Juncker, după care are programată…

- Presedintele Klaus Iohannis merge miercuri la Bruxelles, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Pe agenda discutiilor se afla inclusiv modificarile la legile justitiei.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu oficiali ai Uniunii Europene Presedintele României, Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni miercuri, 31 ianurie, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc în urma…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirilor vor fi abordate subiecte legate de pregatirea…

- Aspectele politicilor privind azilul si migratia au fost dezbatute la Reuniunea interparlamentara "Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?", eveniment desfasurat la Bruxelles si la care a participat miercuri presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert…

- Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului Romaniei, senatorul Robert Cazanciuc, a participat miercuri, 24 ianuarie 2018, la reuniunea interparlamentara - Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?, eveniment desfasurat…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- K. Iohannis: Statutul Ierusalimului trebuie stabilit prin acord intre parti Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele României, Klaus Iohannis, a avut astazi o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la initiativa acestuia.…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutia a vizat stadiul si perspectivele de dezvoltare ale relatiilor dintre Romania si Statul Israel, respectiv evolutiile legate de adoptarea, la 21 decembrie 2017, la nivelul Adunarii Generale a ONU, a proiectului de rezolutie pe tema statutului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Preşedintele Klaus Iohannis atrage însă atenţia asupra unor vulnerabilităţi…

- Increderea romanilor in Uniunea Europeana este in scadere, se arata in ultimul eurobarometru realizat de Comisia Europeana in luna noiembrie a acestui an in 28 de tari ale UE si in cinci tari care aspira la integrarea in Uniune. Studiul a fost realizat pe un esantion de 28.055 de oameni, 1.062 fiind…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, la Bruxelles, asteptarea Romaniei in legatura cu implementarea rapida si in integralitate a aranjamentelor convenite cu Marea Britanie in cadrul primei etape de negociere privind Brexit.…

- Seful statului a participat ieri, la Summitul Euro de la Bruxelles. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe modalitatile de consolidare a Uniunii Economice si Monetare. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la Summitul Euro in format extins, reuniune la care discuțiile s-au concentrat pe modalitațile de consolidare a Uniunii Economice și Monetare. Președintele Romaniei a apreciat faptul ca toate statele membre participa la Summit, inclusiv cele care nu fac parte…

- La reuniunea Consiliului European in format UE 27, care a avut loc vineri la Bruxelles, liderii europeni au evaluat stadiul progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind Brexit-ul in cele trei domenii specifice - drepturile cetatenilor, frontiera cu Irlanda si decontul financiar.Liderii…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe modalitatile de consolidare a Uniunii Economice si Monetare."Presedintele Romaniei a apreciat faptul ca toate statele membre participa la Summit, inclusiv cele care nu fac parte din…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri la Summitul Euro in format extins de la Bruxelles, context in care a reiterat angajamentul Romaniei de a adera la zona euro cat mai curand posibil, informeaza Romania TV.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat pe modalitatile de consolidare a Uniunii Economice si Monetare. 'Presedintele Romaniei a apreciat faptul ca toate statele membre participa la Summit, inclusiv cele care nu fac parte din…

- In marja Consiliului European, Președintele Romaniei a participat la Summitul Euro+, la care au luat parte și statele membre non-euro. In ceea ce privește domeniul securitații și apararii, a fost lansat oficial instrumentul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO). Președintele Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri la Summitul Euro in format extins de la Bruxelles, context in care a reiterat angajamentul Romaniei de a adera la zona euro cat mai curand posibil. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European, care a avut loc in zilele de 14 și 15 decembrie a.c., la Bruxelles.Pe agenda Consiliului European au figurat teme privind domeniul securitații și apararii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educația…

- Președintele Klaus Iohannis va participa joi și vineri la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, se arata intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, remis AGERPRES.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc joi si vineri la Bruxelles si pe a carei agenda vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la reuniunea Consiliului European, care va avea loc in zilele de 14 și 15 decembrie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei.Pe agenda Consiliului European se vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii…

- Pe agenda reuniunii se vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene, educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul migratiei. Vor avea loc și discutii referitoare la procesul de retragere a Marii Britanii din UE. In marja Consiliului…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, marti, in cadrul unui dejun de lucru, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti.Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti, la ora 13.00, la Hotel Athenee…