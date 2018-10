Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat, joi, Statele Unite ale Americii ca fac in secret experimente cu arme biologice intr-un laborator in Georgia, precizand ca in urma experimentelor au murit cel putin 70 de cetateni georgieni, scrie Digi24.

- Statele Unite ale Americii au lasat sa se inteleaga joi ca s-ar putea retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), datand din perioada Razboiului Rece, daca Rusia va continua sa 'incalce' acest acord vechi de 30 de ani, relateaza France Presse. Administratia americana denunta de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a chemat miercuri Rusia sa respecte 'in mod transparent si verificabil' Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), parafat de Washington si Moscova in urma cu 30 de ani, in vremea Uniunii Sovietice, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Rusia trebuie sa opreasca dezvoltarea sistemului de rachete de croaziera care incalca Tratatul nuclear semnat la sfarsitul Razboiului Rece, iar daca nu se va intampla acest lucru Statele Unite vor incerca sa distruga rachetele inainte sa devina functionale, a afirmat Kay Bailey Hutchison, ambasadoarea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea imbunatatirea relatiilor cu Statele Unite, dar Moscova "nu va plange" daca Washingtonul refuza acest lucru, a anuntat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.

- Marea Britanie trebuie sa se solidarizeze cu Statele Unite, "cel mai apropiat aliat", si sa se retraga din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, a cerut ambasadorul american la Londra, Woody Johnson, recomandand Guvernului Theresa May sa se ralieze presiunilor asupra Teheranului, scrie…