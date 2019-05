Presa germană: PSD este un sistem asemănător mafiei Jurnaliștii postului național de radio din Germania au realizat un documentar despre PSD și Liviu Dragnea, care a fost difuzat in rețeaua lor specializata in știri și informații, www.deutschlandfunk.de. Dupa discuții cu jurnaliști și politicieni, acesta a descoperit ca PSD seamana foarte puțin cu partidele surori din Europa, ca partidul se regasește intr-o confuzie ideologica și gasește similitudini cu Fidezs din Ungaria. ”Social-democrații din Romania. Un partid se uita pe sine” este rezultatul acestei documentari. Jurnalistul vorbește despre ”party capture”, sau capturarea partidului de catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

