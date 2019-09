Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a precizat vineri ca vizita pe care o va efectua in Statele Unite ale Americii saptamana viitoare este una de lucru, in cadrul careia va fi semnat un memorandum pe Energie, dar si un document cu Banca Mondiala in domeniul Sanatatii, reiterand ca ea si delegatia pe care o va…

- Valeca face parte din delegatia oficiala cu care Viorica Dancila pleaca in America. Premierul Viorica Dancila va pleca la finalul lunii septembrie pentru cateva zile in Statele Unite ale Americii, la New York, unde va avea o intalnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizata de Camera de…

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita in Statele Unite ale Americii in perioada 22 - 29 septembrie. Șeful Executivului va avea o intrevedere și cu vicepreședintele SUA Mike Pence, la care va semna cu oficialul american un acord in domeniul energetic.Citește și: CUTREMUR in Romania…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul de Externe Ramona Manescu și ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici vor participa la evenimentul din 27 septembrie de la New York, a anunțat, la solicitarea Mediafax, directorul executiv al Camerei de Comerț Româno-Americana din SUA, Elias Wexler.„La…

- ''Sunt incantat sa vad ca Polonia se apropie de eligibilitatea pentru programul Visa Waiver'', a declarat Pence in timpul unei intrevederi, la Varsovia, cu presedintele polonez Andrzej Duda.Circa 10 milioane de polonezi traiesc in Statele Unite ale Americii, reprezentand una dintre cele…

- Adresandu-se in cadrul unei conferinte privind libertatea religioasa, la Washington, Mike Pence l-a mentionat pe Raef Badaoui inscris pe o lista de persoane retinute in intreaga lume pentru ca au vorbit despre religii, in Arabia Saudita, dar si in Eritreea, Mauritania si in Pakistan."Poporul…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni ca Statele Unite sunt pregatite sa protejeze personalul si cetatenii americani din Orientul Mijlociu, dupa ce Teheranul a amenintat ca va lua noi masuri contrare acordului nuclear din care SUA s-au retras anul trecut, transmite agentia Reuters. ''Dati-mi…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni ca Statele Unite sunt pregatite sa protejeze personalul si cetatenii americani din Orientul Mijlociu, dupa ce Teheranul a amenintat ca va lua noi masuri contrare acordului nuclear din care SUA s-au retras anul trecut, transmite agentia Reuters…