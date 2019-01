Stiri pe aceeasi tema

- Nicola Sturgeon, prim-ministrul Scoției, susține ca organizarea unui nou referendum privind apartenența Marii Britanii la UE este "singura opțiune credibila", dupa ce parlamentarii britanici au respins în mod categoric Acordul Brexit negociat de Guvernul Theresa May, informeaza postul…

- In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva, informeaza postul Sky News si cotidianul The Guardian. Premierul Theresa May avertizase ca acest document reprezinta singura varianta de acord Brexit. In contextul…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amânarii pâna în iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, în contextul în care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…

- Proiectul de acord pe tema Brexit risca sa genereze mentinerea Marii Britanii in zona vamala a Uniunii Europene pe termen nedeterminat, arata raportul de evaluare juridica pe care Guvernul Theresa May a fost obligat sa il prezinte la cererea Parlamentului, informeaza cotidianul The Guardian.

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie de la Londra, a declarat ca un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana este "o optiune pentru viitor", dar nu una pentru prezent, informeaza postul Sky News.