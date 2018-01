Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale, transmis...

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Presedintele Klaus Iohannis, se va intalni marti, la Cotroceni, cu premierul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, unde vor discuta despre cooperarea romano-japoneza in plan multilateral si consolidarea relatiilor.

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Aceasta este prima vizita in Romania…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Presedintele Romaniei a semnat decretele de decorare a unor institutii de invatamant. Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii…

- Radu Tudor este de parere ca țara noastra ar putea sa propuna japonezilor preluarea unor pachete de acțiuni la unele companii de stat. "Vestea vizitei in Romania a premierului Japoniei m-a surprins. O uriașa putere economica, Japonia reprezinta un actor important pe plan mondial, cultivat…

- Romania se va abtine sa stabileasca misiuni diplomatice la Ierusalim, asa dupa cum s-a stabilit prin rezolutia Adunarii Generale ONU din 21 decembrie. Acesta a fost mesajul transmis premierului israelian de catre președintele Klaus Iohannis, intr-o discuție telefonica avuta vineri de cei doi oficiali…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in…

- Premierul nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo, citand surse guvernamentale de la Tokyo. Potrivit informatiilor publicate de Kyodo, preluate de ...

- Premierul nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo, citand surse guvernamentale de la Tokyo.

- Premierul Japoniei vine in Romania. Șeful Guvernului japonez a anunțat, vineri, ca va efectua la sfarșitul saptamanii viitoare vizite in mai multe țari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta este prima deplasare efectuata…

- *** Consiliul Superior al Magistraturii isi alege noua conducere. Pentru functia de presedinte al acestui for si-a anuntat candidatura judecatoarea Simona Camelia Marcu. * La sedinta CSM a luat parte si presedintele Klaus Iohannis, ocazie cu care acesta s-a declarat multumit de activitatea…

- Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat au fost promulgate, miercuri, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Seful statului atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca Romania…

- Seful statului a afirmat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile de iarna la Bucuresti si la Sibiu. Este ceva obișnuit pentru președintele Iohannis sa se intoarca la Sibiu pentru petrecerea sarbatorilor. In 2016, șeful statului si sotia sa, Carmen…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 18 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societații Romane de Radiodifuziune și Societații Romane de Televiziune.Va prezentam textul…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 18 decembrie a.c., un mesaj cu ocazia Zilei Minoritatilor Nationale din Romania, potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO."Ziua Minoritatilor Nationale din Romania imi ofera prilejul de a transmite considerația mea deosebita…

- Intalnire istorica la Palatul Cotroceni! Presedintele Romaniei a primit in vizita reprezentantii a trei familii regale europene. Odata cu sosirea la Bucuresti, pentru funeraliile Regelui Mihai, cativa dintre cei mai importanti oaspeti regali au ajuns si la Cotroceni, la invitatia lui Klaus Iohannis.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, 14 decembrie a.c., la Bruxelles (Regatul Belgiei), declarații de presa inaintea participarii la Consiliul European.Va prezentam in continuare transcrierea declarațiilor de presa: Buna ziua!Peste doar cateva minute incepe…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 13 decembrie a.c., decretele de decorare a doamnei Faouz El Achchabi si a doamnei Sandra Sarti. Astfel, in semn de apreciere pentru contributia personala avuta la procesul de consolidare si dezvoltare a relatiilor bilaterale dintre Romania si…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 8 decembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 32/2015 privind inființarea Garzilor forestiere.Va prezentam textul integral al cererii: București, 8 decembrie 2017Domnului…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, s-a intalnit marți, 5 decembrie a.c., cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București.In cadrul reuniunii organizate de Ambasada Republicii Estonia, țara care deține in prezent Președinția Consiliului Uniunii Europene,…

- La terminarea intalnirii cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, președintele Klaus Iohannis a declarat, referindu-se la știrea decesului Regelui Mihai, ca este „o zi trista pentru Romania”.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat pe Facebook un mesaj video dedicat tuturor romanilor, in care spune ca 1 Decembrie 1918 reprezinta ”idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani, astazi este ziua…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Euronews ca "întregul sistem de justiție (din România) s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la știri false la contractarea de companii specializate în intimidare și harțuire", informeaza, sâmbata,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat vineri, 24 noiembrie, in cadrul declaratiilor de presa de la Bruxelles, in contextul participarii sale la Summitul Parteneriatului Estic, ca ideea integrarii europene a Republicii Moldova prin intermediul unirii cu Romania nu este o cale fezabila in…

- Liderul PNL, Ludovic Orban spune ca are semnale potrivit carora se pregateste procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit liderului PNL, obiectivul il constituie preluarea interimatului de catre mana stanga a lui Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, astfel incat sa se dea o lovitura…

- Astazi, la Antena 3, analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat: ”Intre ministrul roman de Externe și cel american nu s-a discutat despre situația achiziției de rachete Patriot. Rex Tilleson nu a pus pe tapet aceasta problema. Am vazut ca la intrevedere a participat și Excelența Sa ambasadorul Hans…

- Intrebat de ce este esential ca un stat sa nu fie dominat de coruptie, ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat: "Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este foarte puternic si apreciem mult colaborarea noastra, ca parteneri si ca aliati. Ceea ce isi doresc SUA este o Romanie si…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 16 noiembrie, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263 2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 9 noiembrie, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind achiziționarea imobilului Ansamblul conacului Bratianu - Florica („Vila Florica”), situat in localitatea Ștefanești, județul Argeș, de catre Ministerul…

- Președintele Romaniei cere Guvernului sa renunțe la transferul contribuțiilor sociale la angajat. Klaus Iohannis apreciza ca transferul, acompaniat de introducerea „taxei de solidaritate” (redenumita „contribuție asiguratoare pentru munca”), va genera o bulversare fiscala și nu va genera, in cel mai…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat astazi, intr-o conferinta de presa, ca fiscalitatea tarii “a luat-o pe aratura”, Comisia Europeana amendand Romania in acest sens. Mai mult, presedintele tarii subliniaza ca "Ministrul Justitiei a reusit sa fie MAI netransparent…

- Presedintele Romaniei a fost invitat oficial de Igor Dodon sa viziteze Republica Moldova. Dodon s-a saturat de izolarea internationala in care se afla ca urmare a refuzului de a dialoga cu Romania. Ca acesta isi doreste sau nu, calea spre lume (nu doar spre Europa) trece pe la Bucuresti.

- Klaus Iohannis a spus, la Conferinta femeilor francofone, ca femeile care lucreaza in economie, cercetare si dezvoltare, cele care devin antreprenori si cele care aspira sa se lanseze in afaceri reprezinta modele pentru generatia tanara si pot impartasi experiente extrem de valoroase, dar, cu toate…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe Klaus Iohannis, într-o vizita oficiala la Chișinau. Dodon i-a înmânat o scrisoare în acest sens ambasadorului României la Chișinau, Daniel Ionița, informeaza Agora.md. „L-am asigurat pe domnul Ambasador…

- Președintele Romaniei iși dorește ca Romania sa adere cat mai repede la moneda europeana comuna. Adoptarea Euro, crede președintele, va servi drept ancora pentru stabilitatea și predictibilitatea economiei țarii. Prezent la evenimentul aniversar dedicat sarbatoririi a 10 ani de la aderarea Romaniei…

- In ultima vreme nu s-a mai auzit nimic despre Pilonul II de pensii. Tacerea guvernantilor nu aduce insa nimic bun. Un raport al misiunii Comisiei Europene care a fost in Romania in perioada 26-27 septembrie arata ca autoritatile de la Bucuresti au de gand sa revina la sistemul din 2008, anul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și ministrul Agriculturii, Petre Daea, vor participa joi la deschiderea oficiala a Targului internațional de produse și echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei - Indagra 2017. Sursa foto: Indagra Romexpo / Facebook…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru Buget si resurse umane, va veni intr-o vizita oficiala la Bucuresti joi, cand se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose, dar si cu membri ai Executivului, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene…

- Un veteran de razboi in varsta de 92 de ani din Botoșani, Vasile Curecheriu, risca sa ajunga cinci ani in spatele gratiilor, dupa ce a fost prins ca folosea biletele de insoțitor pe CFR pentru a-i duce pe oameni la destinație contra cost. Batranul avea biletele sale primite ca veteran de razboi,…

- „Este o zi nu doar frumoasa, dar si o zi importanta. Domnule Popa, va felicit pentru aceasta investitie extraordinara. Imi amintesc cu mare placere, acum cateva saptamani, am vizitat aceasta facilitate si am ramas foarte impresionat. Ati reusit, domnule Popa, sa realizati o investitie unica in Romania.…

