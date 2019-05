Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a dezlanțuit în campania electorala cu o serie de promisiuni și schimbari legislative pe care Guvernul condus de Viorica Dancila se grabește sa le puna pe ordinea de zi a ședințelor de guvern.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis a incercat sa manipuleze fiecare premier al PSD prin intermediul oamenilor din serviciile secrete. Dragnea a dat de ințeles ca acest lucru se intampla și cu Viorica Dancila.”Iohannis este in spatele jocurilor. Are instrumente…

- Viorica Dancila va participa impreuna cu Liviu Dragnea la mitingul de la Galati. Zeci de mii de oameni sunt asteptati sa ia parte la eveniment. Iata primele fotografii de la mitingul de la Galati: Un miting de amploare a avut loc si vineri, la Iasi. Premierul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca l-a vazut pe Liviu Dragnea ca și-a ”ascuțit cuțitul” și pregatește mazilirea Vioricai Dancila. Ponta considera ca Liviu Dragnea așteapta ca judecatorii CCR sa ii albeasca cazierul, iar odata ce iși rezolva problemele penale atunci va cere partidului funcția…

- Demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader, nu s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței PSD de astazi."Este dreptul fiecarui coleg sa iși spuna punctul de vedere Așa este in democrație trebuie sa ii ascultam pe toți sa analizam și sa vedem care este stituația reala. Nu am discutat despre…

- Premierul Dancila a ajuns, in urma cu doar cateva minute, in sala in care se va tine sedinta de plen a Camerei Deputatilor. Alaturi de Viorica Dancila a ajuns la dezbateri si liderul PSD, Liviu Dragnea. In sala se mai afla si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Pana sa inceapa intrunirea, PNL,…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, exclus din PSD și in pericol sa piarda funcția de viceprimar, susține ca Liviu Dragnea și apropiații sai sunt in stare de orice și este posibil chiar sa o excluda și pe Gabriela Firea din PSD, cu riscul de a pierde primarul general al Capitalei.Citește…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat la RFI, comentand OUG pe legile justitiei, ca asistam la o topaiala in sistemul judiciar, orchestrata de trei regizori, Tudorel Toader, Viorica Dancila si Liviu Dragnea. Gorghiu anunta ca PNL va face demersurile pentru sesizarea Comisiei de la Venetia.Alina…