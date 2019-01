Stiri pe aceeasi tema

- „Glass”, un nou blockbuster marca M. Night Shyamalan, cu Bruce Willis si Samuel L. Jackson, lansat de Lansat de Buena Vista International si Universal Pictures, imbina intr-un mod original doua super povesti care poarta semnatura regizorului: „Indestructibilul” (2000) si „Split” (2016).

- La aproape 20 de ani de la lansarea ''Unbreakable'' si la doi ani dupa ''Split'', regizorul si producatorul american M. Night Shyamalan reuneste personajele din cele doua lumi fictionale in noua sa pelicula ''Glass'', un film cu supereroi malitiosi…

- Noul film dedicat unui supererou, 'Aquaman', domina in acest weekend afisele cinematografelor din SUA, cu aspiratia de a urca pe primul loc in box office-ul nord-american, potrivit site-ului imdb. Erou pe Pamant si aparator al adancurilor, Arthur Curry (Momoa) va trebui sa isi…

- Filmul ''Spider-Man: Into the Spider-Verse'', nominalizat la Globurile de Aur in categoria ''cel mai bun film de animatie'', una dintre premierele acestui sfarsit de saptamana pe marile ecrane nord-americane, prezinta o versiune inedita a lui Spider-Man, binecunoscutul…

- Filmul de actiune „Robin Hood”, produs de Leonardo DiCaprio, cu Taron Egerton in rol principal, lungmetrajul fantastic „Masinarii infernale”, cu Robert Sheehan, si comedia franceza „Mos Craciun in misiune”, cu Audrey Tautou, sunt productiile care au debutat intre primele zece clasate in box office-ul…

- Filmul 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', continuarea la 'Fantastic Beasts and How to Find Them', seria derivata din universul 'Harry Potter', se lanseaza in acest sfarsit de saptamana cu intentia de "a fermeca" box office-ul american, unde se asteapta sa inregistreze…

- Filmul de animatie ''Grinch'', in care un monstrulet morocanos incearca sa fure Craciunul, aduce atmosfera sarbatorilor de iarna pe marile ecrane si este principala premiera a acestui sfarsit de saptamana in cinematografele nord-americane, potrivit site-ului de specialitate IMDB. In…

- Filmul horror 'Suspiria' si thrillerul de actiune 'Hunter Killer' sunt principalele noutati din salile de cinema din SUA in acest sfarsit de saptamana, desi se asteapta ca 'Halloween' sa domine din nou box office-ul nord-american pentru al doilea weekend consecutiv, relateaza…