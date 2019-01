Stiri pe aceeasi tema

- Drumurile au fost blocate, trenurile nu au mai mers, iar scolile au fost inchise. S-au inregistrat mai multe decese din cauza zapezii care continua sa creeze haos prin tarile europene. Autoritatile au emis avertizari de calatorie dupa ce mai multi oameni au murit prinsi in avalanse.

- Regiunile Europei afectate de ninsori au avut parte vineri de un moment de respiro, insa meteorologii avertizeaza ca un nou val de precipitatii este asteptat in weekend, relateaza DPA, titrat de Agerpres. Autoritatile din domeniul sigurantei au atras atentia ca stratul de zapada care in unele locuri…

- Caderile masive de zapada au provocat haos vineri in regiuni din Germania si Suedia, blocand drumuri, perturband circulatia trenurilor sau determinand scolile sa anuleze cursurile, informeaza site-ul BBC. Crucea Rosie a intervenit pentru a-i ajuta pe soferii blocati pe o autostrada din sudul landului…

- Autoritatile din domeniul sigurantei au atras atentia ca stratul de zapada care in unele locuri atinge chiar si cativa metri reprezinta deja un pericol. In Alpi, nivelul de alerta de avalansa a fost coborat usor, insa nu a fost suspendat. Echipele din Austria au trimis echipaje pe calea aerului pentru…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 10 ianuarie, ora 16 – 11 ianuarie, ora 12 Fenomene vizate: ninsori și strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte, polei Incepand din aceasta dupa-amiaza (joi, 10 ianuarie) aria precipitațiilor se va extinde dinspre…

- Cele mai mari probleme sunt in Austria, tara care se afla aproape in intregime sub cod rosu de ninsoare, dar și in sudul Germaniei, dupa ce in ultimele zile tone de zapada s-au acumulat mai ales in zonele montane, unde stratul de omat a ajuns la 3 metri. Sunt afectate numeroase statiuni de ski, frecventate…

- Imaginile cu erupția vulcanului Etna fac inconjurul lumii. Cel mai activ vulcan din Europa a inceput sa erupa in Ajunul Craciunului și a produs pana in prezent pagube de aproape 100 de milioane de euro. Raurile de lava care au curs pe versanții plini de zapada au provocat cutremure dese de pamant și…