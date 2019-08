Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Arsenal Londra a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Newcastle United, intr-o partida din prima etapa a campionatului de fotbal al Angliei, disputata duminica. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de atacantul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang, in repriza secunda (58).…

- Atacantul roman Florin Andone a marcat un gol pentru Brighton and Hove Albion in meciul pe care echipa sa l-a castigat in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Watford, sambata, in prima etapa a campionatului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres. Andone a inscris in repriza secunda, la…

- Ajax, campioana en-titre a Olandei, joaca de la 20:45 cu Emmen, in a doua etapa a sezonului. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO. liveTEXT de la 20:45 » Ajax - FC Emmen Click AICI pentru live + statistici Vezi AICI clasamentul din Olanda Echipe probabile: Ajax: Onana - Veltman, Schuurs, Martinez, Tagliafico…

- Antrenorul echipei Arsenal Londra, Unai Emery, a declarat luni ca atacantul francez Alexandre Lacazette, accidentat in amicalul cu Olympique Lyon de duminica (1-2), va fi recuperat pana la debutul noului sezon din Premier League.

- Poli Iași s-a impus, vineri, in fața echipei Academica Clincei, cu scorul de 2-0, in a treia etapa a Ligii 1, anun'[ MEDIAFAX.In minutul 47, Ovidiu Horșia a marcat, pentru Poli Iași, punandu-și echipa in avantaj, pe tabela de marcaj. Balan a profitat de penalty-ul obținut de Platini și a marcat…

- Jucatorul Alexandru Mitrita a marcat golul victoriei pentru echipa New York City FC, în meciul cu formatia Colorado Rapids, scor 2-1, din campionatul SUA, informeaza News.ro. Mitrita a intrat pe teren în minutul 63 si a înscris în minutul 83.Pentru New York City FC a mai…

- Dinamo a castigat cu 2-0 amicalul cu Linfield, campiona de anul trecut din Irlanda de Nord, in primul amical al stagiului de pregatire de la Marbella (Spania). „Cainii” au punctat prin Mattia Montini si Daniel Popa. La primul meci sub comanda lui Eugen Neagoe, dar si la prima aparitie cu noul sponsor…

- S au disputat etapele trei si patru din Liga Old Boys, traditionala intrecere de fotbal a veteranilor constanteni. In runda a treia s au inregistrat rezultatele: Sageata Stejaru Olimpia Apa Canal 9 2, Perla Murfatlar Litoral Corbu 5 2, CS Agigea Poarta Alba 12 1, Medgidia Cumpana 4 1, Old Boys 2017…