- Vineri, 12 aprilie 2019, la sala „Balada” din Focsani a avut loc cea de-a XI-a editie a Concursului “Laudati pe Domnul”, in cadrul Cercului pedagogic la disciplina Religie, concurs de muzica psaltica adresat elevilor din clasele V-XII din judetul Vrancea. Activitatea s-a desfasurat cu binecuvantarea…

- Mergem intr-o calatorie de suflet in inima muntilor Apuseni! Aici, malaiul inca se face la moara, painea se coace in cuptorul cu lemne, iar incondeiatul oualor de Paste este o traditie care aduna toata familia laolalta.In preajma sarbatorilor, in fiecare casa din Tara Motilor miroase a bucate traditionale.

- Aradul si imprejurimile sale reprezinta o zona in care Sfintele Pasti, cu traditiile sale, continua sa fie respectate potrivit traditiei, iar cei care doresc sa sarbatoreasca Invierea pe aceste meleaguri, o pot face in numeroase locuri cu un anume specific cultural sau gastronomic, datorat in buna parte…

- Luni, 1 aprilie, vremea va continua sa fie frumoasa, iar temperaturile maxime se anunța mult mai ridicate, in comparație cu valorile termice specifice acestei perioade. Prognoza meteo pentru București, luni Ziua de luni aduce cer senin și temperaturi ridicate in Capitala. Vantul va sufla slab pana la…

Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din București, desi avea doar opt clase, a fost prins, in aceasta dimineata, de politistii...

- Exista șanse mari ca pesta porcina africana sa fi ajuns și in vestul țarii. Ieri, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare Timiș au anunțat ca exista o suspiciune de pesta porcina intr-o gospodarie din localitatea Belinț, iar astazi, o astfel de suspiciune a fost identificata și in orașul Arad. Potrivit…

O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite, marți dimineata, in urma unui accident produs in zona de vest a tarii...