- Accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autocamion. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD Terapie Intensiva Mobila. La locul evenimentului intervin și pompierii…

- Fundația Comunitara Timișoara și Clubul Sportiv Alergotura, co-organizatorii Timotion, au dat startul inscrierilor si donațiilor la cea de-a zecea ediție Timotion care va avea loc in 12 mai 2024, in Piața Huniade. Toți cei care doresc sa fie parte din povestea Timotion de anul acesta sunt invitați sa-și…

- Comunicat IPJ Timiș. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara – Postul de Poliție Remetea Mare, au reținut pentru 24 de ore, doi tineri, banuiți de... The post O firma de curierat din vestul țarii, furata de proprii angajați appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- S-a tras linia proiectului european zonal dedicat screeningului pentru cancer mamar. In vestul țarii, adica in județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin, au fost peste 7.500 de femei care au participat la programul de control gratuit. Dintre acestea, 6.574 au facut efectiv o mamografie, iar 10% au…

- Amenzi pentru administratorii unor drumuri publice din vestul țarii, pentru ca nu au curațat carosabilul. Poliția Arad a aplicat cinci amenzi contravenționale, in valoare de 3.045 de lei fiecare, administratorilor drumurilor publice, care nu au curațat carosabilul. Potrivit Poliției Arad...

- O primarie din vestul țarii face cheta sa doteze spitalul din localitate. Primaria a strans aproximativ 25% din suma necesara. Primaria Ștei are nevoie de 843.000 de lei pentru cofinanțarea unui proiect guvernamental pentru dotarea spitalului din localitate.

- Drumarii din zona de vest a țarii au avut de lucru și in ultima zi. S-a acționat de ieri dupa-amiaza in zonele montane din județul Caraș-Severin cu utilaje cu lama și material antiderapant, dar și pe șoselele din celelalte județe. In județul Caraș-Severin, 20 de autoutilaje au raspandit 89 tone de material…

- Ordin de protecție provizoriu, pentru un barbat din vestul țarii. Și-a amenințat soția. Polițiștii orașului Lipova eu emis, in seara zilei de 24 noiembrie a.c., un ordin de protecție provizoriu, pe numele unui barbat de 43 de ani, din localitate, care și-ar fi amenințat soția cu...