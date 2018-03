Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Lupu, in varsta de 35 de ani, a fost transferat sambata dimineata, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti. Adrian a fost singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena.

- Doi turisti care s-au ratacit in Muntii Bucegi au fost recuperați de salvamontiștii din Bușteni, in conditiile in care pe munte este viscol si vizibilitate scazuta. Cei doi turisti din Bucuresti se aflau pe platoul Bucegilor, in zona Babele și nu au mai putut inainta din cauza vremii, pe munte fiind…

- Mircea Eliade n. 13 martie 1907, Bucuresti ndash; d. 22 aprilie 1986, Chicago a fost istoric al religiilor, scriitor de fictiune, filosof si profesor roman la Universitatea din Chicago, din 1957, titular al catedrei de istoria religiilor Sewell L. Avery din 1962, naturalizat cetatean american in 1966,…

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Singurul Centru pentru Studii Indiene din tara organizeaza, de maine, 6 martie, evenimentul ”Serile de film indian” la Cluj. Filmul care va deschide seria proiectiilor este ”Kahaani” la care accesul este gratuit. Pelicula va fi subtitrata in engleza si se va desfasura la cinematograful Dacia din Cluj-Napoca.

- Unul din cei mai cunoscuți actori de telenovele s-a stins din viața. Rogelio Guerra, cunoscut pentru rolul din telenovela „Și bogații plang” s-a dus in Ceruri. Rogelio a deținut rolul principal in telenovela mexicana de succes. A murit la 81 de ani dupa ce fusese diagnosticat in urma cu ani…

- Producatorul roman de cosme­ti­ce Far­mec a inregistrat in ultimii trei ani o crestere de 36% a vanzarilor pe piata externa, pe fondul implementarii unor politici comerciale pentru partenerii straini, dezvoltarea de produse adaptate particularitatilor anumitor piete de desfacere, cat si a…

- Grupul italian Fincantieri, printre cei mai mari constructori de nave din lume, cu afaceri anuale de peste 4 miliarde euro, care controleaza si grupul norvegian Vard, proprietarul santierelor navale din Tulcea si Braila, a trimis Guvernului roman o oferta de management operational al Santierului…

- Nu am apucat sa vad filmul Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma / Touch me not“ premiat cu „Ursul de Aur“ la Berlin. In general, cand un roman obtine un premiu important al cinematografiei mondiale, ar trebui sa ne mandrim cu aceasta realizare, indiferent daca ne place sau nu tema abordata, care este o…

- Nu am apucat sa vad filmul Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma / Touch me not“ premiat cu „Ursul de Aur“ la Berlin. In general, cand un roman obtine un premiu important al cinematografiei mondiale, ar trebui sa ne mandrim cu aceasta realizare, indiferent daca ne place sau nu tema abordata, care este o…

- Succes romanesc la Festivalul International de Film de la Berlin. Pelicula 'Nu ma atinge-ma' ('Touch me not'), in regia Adinei Pintilie, a castigat marele premiu 'Ursul de Aur'. A fost un dublu succes pentru cineasta noastra care a primit si premiul pentru debut.

- Inca o veste frumoasa despre un cineast roman, care a obtinut o reusita remarcabila la Berlin. Marea premianta la actuala editie este Adina Pintilie, cu filmul pe care l-a regizat, “Nu ma atinge-ma”/”Touch me not”. Pelicula a obtinut, sambata seara, “Ursul de Aur”, in cadrul celebrului Festival International…

- Pelicula experimentala „Nu ma atinge-ma”/ „Touch me not”, al regizoarei Adina Pintilie, a primit premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul galei de premiere a Festivalului International de Film de la Berlin de sambata seara.

- Ronald Gavril și-a revenit din pumni: ”Sunt bine fizic și psihic”. Boxerul roman Ronald Gavril, care a pierdut in urma cu o saptamana meciul pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie cu americanul David Benavidez, a declarat, vineri, ca si-a revenit psihic si fizic dupa acest esec. ”Buna…

- Lipsa unui copil si niste biletele de dragoste pastrate de la fostul sot, Brad Pitt, s-ar numara printre motivele despartirii actritei Jennifer Aniston de actorul Justin Theroux, potrivit presei internationale.

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Simpatica actrița Tania Popa se remarca la fiecare apariție publica, fiind o prezența exuberanta și plina de viața, mereu vesela. Puțina lume insa știe ca, extrem de atașata de familia ei, și-a tatuat inițialele copiilor sai intr-un loc mai puțin vizibil. Pentru ca s-a tuns, Tania lasa acum sa se vada…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Mesaj de la Bucuresti pentru un consilier local baimarean care nu a facut nimic de cand este in politica decat jocurile “rechinilor imobiliari” din oras. O alta “realizare” este candidatura, repetata si esecul inregistrat de fiecare data. Pentru Cristian Niculescu Tagarlas, pentru ca despre el este…

- Evenimentul zilei va invita la avanpremiera filmului Scurtcircuit! Pelicula prezinta povestea tulburatoare a unei tragedii care a mistuit viața a șase bebeluși, dar pe langa tragedia in sine, filmul este despre speranța și ajutor. Proiecția va avea loc pe 21 februarie 2018, ora 19:30, la Cinema PRO,…

- Un bacauan a dat in judecata statul roman si cere sa fie reparata o eroare judiciara grava. Barbatul sustine ca a fost condamnat pe nedrept la inchisoare cu suspendare si obligat la plata unor despagubiri catre ANAF Bucuresti. Prima instanta a stabilit daune morale in suma de 25.000 lei. Procesul a…

- Prezent joi, la Pitești, unde a luat parte la conferința de presa a ALDE Argeș, deputatul Varujan Vosganian, vicepreședinte al partidului la nivel național, a facut o scurta evaluare a filialei județene. Varujan Vosganian a afirmat ca filiala ALDE Argeș este printre cele mai bune filiale.“Filiala ALDE…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO a fost dedicata posturii de descurajare și aparare, miniștrii aliați ai apararii abordand atat stadiul implementarii acesteia, cat și perspectivele pentru Summitul NATO programat in luna iulie, la Bruxelles. Ministrul roman al…

- ACTOR… Un consilier din cadrul Institutiei Prefectului Vaslui joaca rolul principal in filmul “Fotbal Infinit”, regizat de Corneliu Porumboiu. Este vorba despre Laurentiu Ginghina, in varsta de 50 ani, nascut la Beresti, Galati. Pelicula a fost selectionata la sectiunea Forum a Festivalului International…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Citeste si: Liviu Plesoianu, scrisoare DURA pentru ministrul Justiției: 'Ați pierdut șansa de a fi un erou' Purtatorul…

- Atletul gorjean, Adrian Garcea, elev al antrenorului Ion Bura a reușit sa doboare un record național la Campionatul de Juniori de la București, acesta inregistrand astfel cea mai buna performanța europeana obținuta de un junior roman. Adrian Garcea, legitimat la CS Pandurii a participat sambata și duminica…

- BusinessMark anunta organizarea conferintei HR Strategist, ce va avea loc pe 20-21 februarie 2018, la Hotel Radisson Blu, Bucuresti. Specialistii romani si straini se reunesc pentru a discuta despre importanta implicarii departamentului de HR in implementarea unei filosofii strategice si suportul…

- Toata lumea a iubit-o si s-a indragostit de ea in serialul "Gossip Girl". Felul in care se imbraca, se purta, tinutele alese, toate acestea au facut-o sa fie una dintre cele mai apreciate actrite ale generatiei sale.

- Primarul orasului nemtean Roman, liberalul Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica ca vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.

- Repetițiile sunt programate sa inceapa la 1 februarie, alaturi de regizorul coregraf Tunde Baczo. Spectacolul, o poveste despre prietenie și loialitate in care inocența triumfa asupra raului, este realizat dupa cel mai cunoscut roman al literaturii germane pentru copii. Este vorba despre…

- "De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul…

- Primarul liberal din Roman, Lucian Micu, a reacționat dur dupa ce vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a spus ca unii edili au platit pentru deplasarea protestatarilor la București. Andronescu daduse exemplul unui mesaj primit de la Roman – „au platit drumul, cheltuielile pentru transportul celor…

- Ministrul interimar de Interne Carmen Dan marturisea in noiembrie anul trecut ca a gasit un microfon ascuns in apartamentul sau. Acum s-a aflat ce chirie platește aceasta pentru casa respectiva, aflata intr-o zona exclusivista din Capitala. Ministrul interimar de Interne Carmen Dan a declarat, in noiembrie…

- Cine este Siegfried Mureșan. Europarlamentarul este una din propunerile PMP pentru funcție de premier, alaturi de Eugen Tomac . Potrivit site-ului personal, Siegfried Mureșan s-a nascut in Hunedoara. In 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București. A continuat studiile cu un Master in Științe…

- Un roman va juca intr-un rol principal la Hollywood. Cunoscutul luptator roman Florian "Big Nasty" Munteanu a fost ales in rolul principal negativ pentru filmul Creed 2. Vorbim despre continuarea celebrei serii Rocky, cu Sylvester Stallone in rolul principal.

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- Touch Me Not, filmul de debut al regizoarei Adina Pintilie, a fost selectionat pentru cea de-a 68-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin (15-25 februarie), marcand astfel o premiera: este prima regizoare de film din Romania care participa in competitia oficiala a festivalului.

- Leonardo DiCaprio - care nu a mai aparut in niciun film de la "The Revenant", de Alejandro G. Inarritu, pentru care a primit un premiu Oscar pentru interpretare in 2016 - va juca in acest lungmetraj rolul unui actor in varsta ramas fara slujba. In film va mai juca Margot Robbie, in rolul actritei Sharon…

- Gilles Simon s-a impus dupa un meci care a durat putin peste doua ore. Marius Copil a trecut o singura data de turul I, in 2015, la singura sa prezenta anterioara pe tabloul principal al Australian Open. Atunci, el a fost eliminat in turul secund, de elvetianul Stan Wawrinka. Prima BOMBA la…

- Actrița Michelle Williams ar fi primit mai puțin de 1% din suma pe care actorul Mark Wahlberg ar fi primit-o pentru a filma din nou cateva scene din filmul „All the Money in the World”, regizat de Ridley Scott, scrie digi24.ro.Actorul Mark Wahlberg ar fi fost platit cu 1.

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Hotararii Guvernului pentru completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. Textul proiectului…

- Lara Fabian va susține, în 2018, un nou concert la Cluj-Napoca si unul la Bucuresti. Concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ”Camouflage”. ”Lara Fabian, mult îndragita artista de catre publicul…

- Mii de credincioși au fost prezenți sambata, la Galati, pe Faleza Dunarii, la Slujba de Boboteaza. Conform traditiei, dupa ce a sfințit apele, IPS Casian a aruncat crucea de lemn in apele fluviului, care fost recuperata pentru a șasea oara de un barbat de 37 de ani, de profesie electrician. Cel mai…

- Stefan Banica a sustinut celebrele sale concerte extraordinare de Craciun pentru al 16-lea an consecutiv, o performanta unica a unui artist roman. In acest an, artistul a avut 4 concerte de Craciun: trei la Bucuresti si unul la CCluj, luj Napoca, care au adunat impreuna un public impresionant ca numar: 20.000…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E-Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- Actorul Mihai Bendeac a povestit o scena la care a luat parte in parcarea unui mall din București. Rolul principal a fost jucat de Marius Niculae, fostul mare atacant al lui Dinamo, care a parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap. N-a avut nicio problema in a face asta, ba chiar a fost intampinat…

- Ștefan Banica a susținut celebrele sale concerte extraordinare de Craciun pentru al 16-lea an consecutiv, o performanța unica a unui artist roman. In acest an, artistul a avut 4 concerte de Craciun: trei la București și unul la Cluj Napoca, care au adunat impreuna un public impresionant ca numar: 20.000…

- East European Comic Con anunța primul invitat pentru ediția de anul viitor, care va avea loc in perioada 18-20 mai, la București. Pasionații de filme, seriale, benzi desenate și jocuri video se vor putea intalni la Romexpo cu actorul Jim Beaver, cel care joaca rolul lui Bobby Singer in celebrul serial…