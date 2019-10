Povestea restaurantului ”La Cocoșatu”. Rețeta micilor e și acum ”puțin secretă” Resaurantul ”La Cocoșatu” a fost inchis, temporar, joi, dupa ce inspectorii ANPC au descoperit nereguli la bucataria localului. Povestea restaurantului din nordul Capitalei a inceput in 1993, cand Ion Oița, alaturi de asociatul sau, Andrei Alexandru s-au pus pe afaceri. Și ce putea atrage intr-o zona in plina dezvoltare decat mirosul de mici. Niște mici suculenți și gustoși, cum alții nu-s in tot Bucureștiul, dupa cum se lauda nea Sandu ”Cocoșatu”, cel care a dat și numele localului. De-a lungul timpului, aproape toți bucureștenii și nu numai au calcat macar pentru o data pragul restaurantului,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

