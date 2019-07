Stiri pe aceeasi tema

- Un copil, de zece ani, din Gorj, orfan și care este premiant are nevoie de un acoperiș deasupra capului. Este crescut de bunica din Jupanești, Gorj. Locuința lor a ars recent și au ramas sub cerul liber. Mama l-a parasit pe Abeel Dat la un an și trei luni, iar tatal, care il creștea exemplar, a […]

- O bunica impreuna cu nepotelul ei in varsta de 10 ani, din comuna Jupanesti, din judetul Gorj, au ramas sub cerul liber, dupa ce casuta in care traiau a ars in urma unui incendiu, care a avut loc ieri seara.

- Marcel Romanescu mi-a lasat și mie impresia ca vrea sa plece din PNL, susține liderul organizației județene a partidului, Dan Valceanu care a anunțat ca va purta discuții cu toți primarii pentru a stabili daca printre aceștia exista edili care au alte planuri pentru alegerile din 2020 și vor sa canideze…

- Campioanele grației 1 of 4 Laura Aniței: ”Performanța cere sacrificii. Am renunțat la jocurile cu copiii in parc și la alte activitați” Andreea Verdeș: ”Consider ca antrenorul și sportivul trebuie sa aiba o relație de tata-fiica”. 1. Cine te-a adus in sala de gimnastica? Laura Aniței: Eram un copil…

- Mihai Morar și soția lui vor deveni din nou parinți. Cei doi au impreuna doua fetițe, gemene, in varsta de 10 ani. Prezentatorul tv a povestit despre cum s-a schimbat viața lui in ultimii ani și despre cum traiește cea mai frumoasa perioada. „Cred ca este prima iesire de cand am aflat ca sunt tatic.…

- O situatie socanta a iesit la iveala in comuna Negomir din Gorj. O fata de 13 ani a ramas insarcinata cu vecinul ei, cu 50 de ani mai mare. Bunica fetei a observat totul atunci cand burta deja era mare.

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus, la data de 6 mai 2019, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Camarzan Dan Cristian sub aspectul comiterii infractiunilor de "omor" in forma violentei in familie. La aceeasi data, inculpatul a fost retinut preventiv,…

- Un salariat al Uzinei Mecanice Sadu, din Bumbești Jiu, a fost mușcat astazi de o vipera in timp ce se afla la locul de munca. I.T.M. Gorj confirma incidentul de munca de la UM Sadu din aceasta dimineata. Un barbat, ...