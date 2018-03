Stiri pe aceeasi tema

- Olanda a avut in anul 2016 cele mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea unui hectar de teren arabil (63.000 euro), in timp ce Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil (in medie - 1.958 euro), arata datele publicate miercuri de Eurostat.

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem in aplicarea…

- Antreprenorii romani vor cauta, in acest an, solutii de iesire din afacerile mature pe care le-au dezvoltat, in timp ce investitorii strategici la nivel regional si local vor continua sa extinda prezenta si sa isi consolideze cota de piata. "Intentiile de a incheia tranzactii pe piata locala…

- Nu mai e o noutate pentru nimeni ca mulți varstnici de la noi traiesc la limita subzistenței din pensii de mizerie și abia iși duc zilele. Ca multe altele, cititul ramane un lux pentru aceasta categoriei sociala, pentru ca prețul carților ramane unul prohibitiv. Managerul unui magazin din Romania a…

- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) atrage atentia, intr-un comunicat transmis HotNews.ro, asupra efectelor negative pe care le poate avea adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011, referitor la plafonarea dobanzilor atat la creditele ipotecare,…

- 'Ultimul raport de tara al Comisiei Europene arata cum guvernarea PSD a abandonat integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, insa nimeni de la PSD, nici la Palatul Victoria si cu atat mai putin de la partid, nu a catadicsit sa dea un raspuns la constatarile grave ale oficialilor europeni. Raportul…

- Economistul Constantin Savu are, la 78 de ani, 26 de invenții și 5 inovații. Brevetele cantaresc impreuna 2,7 kilograme. Printre invenții se afla și un proiect economic de dezvoltare a Romaniei care a fost trimis oficialitaților statului. Pentru ca nu a primit raspuns, economistul a dat in judecata…

- Noul pariu al Coca-Cola, pe care un executiv senior l-a descris ca "unic in istoria companiei”, va propulsa firma americana direct in piata extrem de competitiva de ”alcopop”, dominata de branduri japoneze precum Strong Zero, Highball Lemon sau Salt, scrie ZF.ro. Planurile au fost anuntate de companie…

- Piata hoteliera din Romania a fost, in 2017, a doua cea mai atractiva din regiune, dupa Polonia, in ceea ce priveste sectorul de tranzactii, in urma a doua vanzari majore, cu o valoare cumulata de 183 de milioane de euro, se arata intr-o analiza realizata de o companie internationala de consultanta…

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, conform legislatiei in vigoare, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Deși reglementarea e veche, credem ca sunt mulți tineri care nu știu sau unii au uitat de aceasta lege (Legea nr. 15/2003 privind sprijinul…

- Piata imobiliara continua sa se scumpeasca, durata de achizitionare fiind mai mare in Cluj Locuintele rezidentiale din orasele mari, precum Bucuresti, inregistreaza cresteri ale preturilor de aproape 9%, peste media nationala de 6,1%, a declarat Florin Dragu, sef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice…

- Viscolul care a lovit Romania in ultimele zile i-a pus in dificultate pe soferii care si-au cumparat autoturisme ecologice, ce protejeaza mediul inconjurator, acestia fiind nevoiti sa invete cum se conduce o masina electrica pe zapada pentru a nu pierde aderenta. „In primul rand, masina electrica nu…

- Peste 10% dintre șoferii din Romania nu și-au verificat mașinile la service de peste un an, 1.6% dintre ei și-o repara singuri, iar 2% aleg intotdeauna cele mai ieftine piese de schimb, potrivit un studiu de piața.

- Piata titlurilor de stat din Romania a reactionat la climatul macro-financiar extern si se observa declinul ratelor de dobanda, evolutie convergenta cu cele din pietele internationale, care poate fi interpretata sub forma unei ajustari dupa dinamica din saptamanile anterioare, comenteaza Andrei…

- Confruntate cu o lipsa de bani la nivelul bugetelor centrale și locale, autoritațile au de gand sa creasca incasarile prin majorarea impozitelor pe cladiri. Mai exact, acestea ar putea fi impozitate in funcție de valoarea de piața, ceea ce inseamna creșterea de cateva ori a impozitelor, in special in…

- De un an de zile, mediul privat din Romania este supus unei golaneli fiscale de catre guvernul PSD-ALDE. Codul Fiscal a fost modificat de 261 de ori, creandu-se un haos total in aplicarea lui. Daca azi, am mai vorbi de principiul predictibilitații fiscale am dat dovada de maxima ipocrizie.…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.Cutremurul…

- În urma unei atente analize asupra modificarilor aduse Codului Fiscal începând cu 1 ianuarie 2018, managementul companiilor ALTEN România și KEPLER, companii parte ale grupului internațional ALTEN – lider mondial pe piața de inginerie și consultanța tehnica - a…

- Hagi vrea sa plece din Romania. Inca o izbucnire specifica a ”Regelui” nervos. Managerul de la Viitorul a dat iarași cu basca de pamant, la finalul jocului cu Astra, scor 1-1. „Mi-e rușine ca m-am intors acasa! Primul meu gand este sa plec din țara. De ieri, primul gand care mi s-a pus este ca vreau…

- O noua examinare efectuata in laboratorul de testare a alimentelor din cadrul Centrului de Metrologie Aplicata și Certificare (CMAC) a oferit rezultate senzaționale: Un sfert din producția de lactate a celor 45 de intreprinderi analizate conțineau grasimi de natura straina și nu lapte.

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Vazuta ca o recuperare a valorilor cotelor la imobiliare din urma cu zece ani, creșterea prețurilor la locuințe arata de fapt, o supraincalzire a pieței, supraincalzire ce duce spre o noua bula imobiliara. Surse din piața imobliara vorbesc deja de o decelerare accentuata a vanzarilor atat la apartamente…

- Gigantul Orange face o mutare importanta prin care vrea sa doboare concurenta. Liderul pietei de profil din Romania are planuri marete de extindere pe o importanta piata autohtona.Gervais Pellisier, CEO adjunct al grupului Orange si CEO al Orange Europa, vorbește depre o noua strategie a celor…

- Piata imobiliara este una din cele mai dinamice sectoare de activitate. Anual, in Romania se tranzactioneaza sute de mii de imobile, valoarea tranzactiilor fiind estimata la zeci de miliarde de euro. Cateva sute de notari se imbogatesc pe baza unei legislaturi favorabile, actionand ca o veriga intermediara…

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Discounterul german de moda Kik se afla deja intre cele mai mari cinci branduri de moda din Ungaria si Cehia, iar acum isi pregateste intrarea in Romania. Grupul si-a infiintat filiala locala si a adus jumatate de milion de euro la capitalul societatii, un prim pas pentru dezvoltarea locala.…

- Romania: Dacia isi mentine poziția de lider de piața, cu o cota de aproape 29%. Internațional: Vanzarile Dacia au crescut cu 12%, ajungand la aproape 612 000 unitați. Lansat in luna decembrie, noul Duster se anunta drept un succes al marcii in segmentul SUV. Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Programul "Alege oaia!" a deschis calea producatorului roman catre piata din Romania, a declarat, marti, la Iasi, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu. Potrivit acestuia, programul sustinut de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va incuraja atat…

- Peste 4% din persoanele angajate in mediul privat din Romania activeaza in industria textilelor. Chiar daca numarul companiilor active a crescut in anul 2016, domeniul a pierdut peste 9.000 de angajați, arata un studiu Creditinfo.

- Anul 2018 a inceput cu scumpiri si un euro in crestere. S-a majorat pretul gazelor si al energiei electrice, inclusiv rovinieta s-a scumpit, iar inflatia este asteptata sa ajunga la 3,4%, potrivit specialistilor. Toate aceste scumpiri se vor reflecta in pretul produselor. Practic, producatorii se vad…

- Ambasadorul Republicii Belarus in Romania, Andrei Grinkevich, a declarat vineri, la Targu Mures, ca intre Belarus si judetul Mures au fost identificate numeroase posibilitati de colaborare, una fiind cea privind produsele agricole, mentionand ca daca va incepe o relatie de cooperare tip "joint inventors",…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Peste patru mii de probe de laborator, prelevate de la produsele din comert de catre inspectorii Ministerului Sanatatii, au scos la iveala aceasta situatie ingrijoratoare. Romania nu este deloc in fara pericolului. Anual aducem in tara zeci de mii de tone de carne, iar numai in anul 2017,…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, se arata intr-un comunicat al companiei, transmis luni AGERPRES. Pe de alta parte,…

- In 2017, mai mult de 3000 dintre tinerii judetului Brasov au fost interesati de joburi in online, in crestere cu 36,56% fata de anul precedent. Industria online din Romania si piata de comert online au unul dintre cele mai mari ritmuri de crestere din regiune. In 2014, piata online locala depasea pentru…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung…

- Avalanșa de magazine deschise de catre marile companii din retailul alimentar, in ultimii ani, a plasat Romania intre țarile cu cea mai rapida dezvoltare din regiune. Previziunile iau in calcul același ritm și pentru urmatorii ani.

- Un mare numar de cetateni de etnie roma din orasul Targu Carbunesti, judetul Gorj, traiesc in Norvegia. O organizatie non-guvernamentala din tara fiordurilor si-a propus sa imbunatateasca viata romilor la ei acasa.

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- Niciodata media autohtona și mijloacele de punere in circulație a știrilor, zvonurilor și imbarligaturilor, atestate in peisajul politic, nu au fost folosite cu atata forța in lupta care se desfașoara zi de zi intr-o țara in care saracia este dominanta. Cum s-a ajuns ca in mai puțin de o luna, undeva…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- Managerul sportiv al clujenilor, Bogdan Mara a facut noi dezvaluiri. ”Nu stim daca dam lovitura cu Ionita, sa vedem, vom încerca. Vom încerca sa avem o discutie cu cei de la clubul Astra. E un jucator interesant, dar înca nu s-a avansat nimic. Si Tucudean, la fel, e…

- Ce se va intampla in Romania in 2018? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus zilele trecute horoscopul anual 2018 , dezvaluindu-ne ce ne așteapta la nivel personal, ne spune acum și ce se va intampla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul intregii țari. La sfarșitul…

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, i-a sesizat ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, problema lipsei cadrelor calificate din invatamantul romanesc, indeosebi in zona rurala, in cadrul unei interpelari parlamentare. Parlamentarul botosanean a aratat ca foarte multe localitati…