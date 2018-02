Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Macron s-a intalnit cu presa la palatul Elysee, prilej cu care a anuntat ca nu doreste sa discute prea mult despre negocierile privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana si ca este in interesul Uniunii ca singurul negociator pentru Brexit sa ramana Michel Barnier, relateaza Reuters,…

- Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred ca va fi prohibitiv. Nu e vorba de reluarea incorporarilor masive", a precizat seful statului. Macron s-a intalnit cu presa la palatul Elysee, prilej cu care a anuntat ca nu doreste sa discute prea mult despre…

- Uniunea Europeana ar putea anula perioada de tranzitie oferita Regatului Unit daca neintelegerile actuale nu vor fi rezolvate, a avertizat negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza The Independent."Ca sa fiu sincer, daca aceste neintelegeri vor continua, e posibil sa…

- Uniunea Europeana ar putea lua in calcul aplicarea de sanctiuni Regatului Unit in timpul perioadei de tranzitie post-Brexit prin masuri ca inchiderea anumitor domenii ale pietei unice pentru companiile britanice, conform unui document redactat de Uniunea Europeana si citat de The Guardian.Cele…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, ieri, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Claudia Țapardel a sancționat declarațiile Theresei May, afirmand ca sunt ”populiste” și ”nerealiste”. Prioritate absoluta pentru Romania ”Poziția Uniunii Europene este ca libertatea de mișcare este un drept fundamental și trebuie sa continue inclusiv pe perioada de tranziție, adica…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated...

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie anul viitor viitor vor fi tratati in mod diferit de cei stabiliti deja in aceasta tara. "Persoanele care au venit in Regatul Unit atunci cand eram membri ai UE si-au stabilit anumite asteptari…

- Uniunea Europeana a avertizat Londra ca cetatenilor statelor membre ar trebui sa li se garanteze drepturi depline de rezidenta in Marea Britanie in cei doi ani ai perioadei de tranzitie post-Brexit. Theresa May a indicat insa ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie viitor vor…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Negociatorii UE apreciaza ca exista spatiu redus de manevra pentru discutii cu Marea Britanie privind mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati in discutii.…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Potrivit unui document oficial care era destinat doar ministrilor cabinetului May, dar care a ajuns in presa, cresterea economica a Regatului Unit ar urma sa scada cu opt procente daca Marea Britanie ar parasi Uniunea Europeana fara un acord incheiat cu Bruxelles-ul. Conform analizei, exista trei scenarii…

- Imaginea Marii Britanii luptand singura impotriva unei Germanii dominante a sustinut viziunile eurosceptice din Regatul Unit, dar nu rezolva cu nimic problemele contemporane ale tarii, a declarat ambasadorul Germaniei la Londra pentru The Guardian, scrie news.ro.Peter Ammon a descris decizia…

- UE si-a definitivat luni pozitia in vederea negocierii fazei de tranzitie post-Brexit cerute de Regatul Unit, in cursul careia vrea ca Londra sa continue sa participe la bugetul european dar renuntand la orice putere de decizie in Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- Usa este deschisa, daca Marea Britanie s-ar razgandi asupra referendumului din 2016 cu privire la apartenenta Regatului Unit la Uniunea Europeana, a declarat, duminica, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA. Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Henry Bolton a recunoscut ca mentinerea acelei relatii ar fi fost "evident destul de incompatibila" cu functia pe care o detine, insa a precizat ca nu intentioneaza sa demisioneze, in pofida mai multor apeluri in acest sens ce au fost lansate de unii dintre ceilalti conducatori ai partidului din…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- May, insotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii bancilor Barclays, Deutsche Bank, HSBC si Goldman Sachs, carora a incercat sa le dea asigurari privind tranzitia dupa…

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP. May, însotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, nu dorește sa convoace un al doilea referendum referitor la apartenența Regatului Unit la Uniunea Europeana, a transmis joi purtatorul de cuvant al șefei guvernului de la Londra, datorita amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind…

- In timp ce procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana este in curs, atractia pentru Franta a crescut in randurile britanicilor. Anul trecut, 1518 supusi ai reginei Elisabeta au capatat cetatenie franceza. Iar alti 3173 sunt in asteptare. Potrivit cifrelor ministerului francez de Interne,…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- Intr-un interviu acordat cotidianului The Independent, Sir Martin Sorrell, directorul executiv al WPP, sugereaza ca tonul xenofob al campaniei de referendum din 2016 a facut un mare rau care trebuie reparat, iar tratatul de la Bruxelles din 8 decembrie asupra drepturilor cetațenilor Uniunii Europene…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca, dupa Brexit, pasapoartele eliberate pentru cetatenii Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordo si vor reveni la albastrul lor ''emblematic'' de altadata, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Iesirea din UE ne da ocazia unica de a reinstaura…

- Comisia Europeana (CE) propune ca perioada de tranzitie post-Brexit de dupa plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), pe 29 martie 2019, sa se incheie pe 31 decembrie 2020, potrivit recomandarilor catre statele membre UE, publicate miercuri, relateaza AFP conform News.ro . ”Dispozitiile tranzitorii…

- Un nou sondaj arata ca 51% dintre britanici sunt pentru ramânerea Regatului Unit în Uniunea Europeana. Un total de 51% dintre britanici sunt acum pentru ramânerea tarii lor în Uniunea Europeana, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare BMG pentru ziarul…

- Regatul Unit al Marii Britanii ar putea suferi pierderi de miliarde de dolari in cazul in care nu va indeplini condițiile acordului asupra Brexit și va adera la Organizația Mondiala a Comerțului fara a se consulta cu Uniunea Europeana

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a afirmat, joi, ca Brexit-ul este de neoprit, adaugand o ”rebeliune” in Parlamentul britanic nu va opri procesul de iesire al Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu si Sky News.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- Românii si toti ceilalti europeni din Regatul Unit vor avea drepturile garantate dupa Brexit. Ne asigura de acest lucru presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „Cetatenii Uniunii care traiesc în Regatul Unit si cetatenii britanici instalati în UE-27…

- Regatul Unit ar trebui sa plateasca intre 35 si 39 de miliarde de lire sterline, adica intre 40 si 45 de milioane de euro, pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE), a declarat un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, apreciind ca ar fi o factura „echitabila“.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- Un acord pentru a mentine Irlanda de Nord intr-o "aliniere normativa" cu Uniunea Europeana dupa Brexit ar putea fi replicat si in alte parti ale Regatului Unit, a declarat, luni, Nicola Sturgeon, liderul guvernului pro-independenta din Scotia, potrivit Rador care citeaza Reuters.

- Parlamentul European a avertizat miercuri, într-o scrisoare adresata negociatorului-sef al UE Michel Barnier, ca 'sunt necesare progrese suplimentare' pentru a putea avansa în negocierile privind Brexit-ul si a atras atentia ca discutiile chiar au 'regresat' asupra chestiunii…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Marea Britanie nu va oferi o soluție pentru problema frontierei irlandeze dupa Brexit pana cand Uniunea Europeana nu va veni cu o soluție in ceea ce privește relația comerciala dintre cele doua parți, a declarat ministrul britanic pentru comerț extern, Liam Fox, scrie Euractiv. Fox a declarat, pentru…