- Acestea sunt cateva dintre concluziile unui raport din 2018 al Curtii Europene de Conturi, care a analizat sase proiecte de autostrazi realizate prin PPP din Spania, Grecia si Irlanda. Concluziile auditorilor europeni sunt un avertisment pentru Romania, care in aceasta perioada negociaza construirea…

- Pretul carnii de miel ar putea ajunge, in preajma Sarbatorilor Pascale, la 12-14 lei/kg in viu, fata de 9-12 lei/kg cat se inregistreaza in aceasta perioada in functie de zona, potrivit estimarilor Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine (ACEBOP), informeaza AGERPRES .…

- Guvernul va incepe in perioada imediata negocierile cu asocierea formata din companiile China Communications Construction Company Ltd (China) și Makyol Insaat Sanayi Turizm (Turcia) pentru construcția și operarea in regim de parteneriat public-privat a autostrazii Ploiești - Brașov, proiect estimat…

- Prima editie a Alpha Hub , acceleratorul de parteneriate corporate lansat in Cluj-Napoca de Paddy Power Betfair , o companie din Financial Times Stock Exchange 100, a generat primele doua parteneriate exploratorii. Programul care s-a desfasurat intre 20 noiembrie si 4 decembrie 2018 a avut scopul de…

- Cipru, Grecia si Italia se confrunta cu dezechilibre economice excesive, arata Comisia Europeana (CE) care a publicat miercuri cele 28 de rapoarte de tara din analiza: "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor…

- Clasamentul este competat de Danemarca - 24-, Suedia – 22-. Italia – 20-, Spania – 19-, Marea Britanie – 18-, Germania – 17-, Grecia – 16- si Lituania – 16-. Din punct de vedere al cantitatilor de energie produse, topul este condus de Germania - 212 GWh, urmata de Italia - 148 GWh, Marea Britanie -…

- Energia eoliana a asigurat sambata 27% (49 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe locul 2 in Europa, dupa Irlanda, unde turbinele eoliene au asigurat 47% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit mediafax.Citește și: Traian Basescu, reacție dura la adresa…

- N.D. Potrivit unei evaluari a activitatii pe 2018, politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Prahova au asigurat managementul șederii si rezidentei, pe raza judetului, pentru 3.650 de persoane, cele mai multe fiind din Republica Moldova, Turcia,…