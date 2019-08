Porturile italiene, închise. Pe unde ajung migranţii în Europa, acum Italia si-a inchis porturile pentru navele care salveaza migranti din Marea Mediterana si insista ca alte state membre ale UE sa accepte mai intai sa ii primeasca pe cei aflati la bord. Frontex a constatat ca in iulie au ajuns in Europa pe traseul prin centrul Mediteranei circa 1100 de migranti, fata de 1150 in iunie. In primele sapte luni din 2019, au urmat aceasta ruta aproape 4900 de migranti, ceva mai mult de un sfert din bilantul perioadei corespunzatoare din 2018. In Spania au trecut din ianuarie pana in iunie 13.000 de migranti, arata datele publicate marti. Cel mai folosit traseu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

