Ponta: Un miliard de euro PLEACĂ, lunar, din România "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam in felul acesta?", a declarat Victor Ponta, la Realitatea TV. Acesta a adaugat ca, in opinia sa, "revolutia fiscala" din 2017 a fost, de fapt, un "genocid" si o "catastrofa fiscala". "Oamenii nu-si doresc atat de mult sa le scazi taxele, cat isi doresc stabilitate. Vor sa stie si la anul si peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

