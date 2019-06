Stiri pe aceeasi tema

- PRO Romania isi va desemna candidatul la alegerile prezidentiale intr-o reuniune care se va desfasura pe 8 sau 9 septembrie, a anuntat presedintele formatiunii, deputatul Victor Ponta. Anuntul a fost facut

- PRO Romania isi va desemna candidatul la alegerile prezidentiale intr-o reuniune care se va desfasura pe 8 sau 9 septembrie, a anuntat presedintele formatiunii, deputatul Victor Ponta.Anuntul a fost facut in deschiderea sedintei Delegatiei Permanente a PRO Romania. "Am pus niste seminte in…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PSD-ALDE va anunța candidatul coaliției la alegerile prezidențiale inainte de vacanța de vara, precizand ca nu duminica seara, dupa europarlamentare, fiindca e „greșit sa iei decizii la cald”.„Cred ca inainte de vacanța de vara. Intotdeauna consider ca…

- Traian Basescu a explicat care sunt riscurile in privinta referendumului, in cadrul unei conferinte de presa. ”Exista un risc pentru referendum, asa cum este el, cu intrebarile prost puse. Are mult mai mare importanta daca il pierde presedintele, il pierdem toti, decat daca il castiga. Daca…

- Aurelia Cristea, vicepreședintele PRO Romania, a declarat ca organizatia Cluj isi propune ca partidul condus de fostul premier Victor Ponta sa depaseasca, la nivel local, scorul obtinut de PSD la alegerile europarlamentare.

- Bogdan Stanoevici, directorul Circului Metropolitan București, și-a anunțat, sambata, pe Facebook, candidatura la Președinția Romaniei. Acesta este de profesie actor si a detinut functia de ministru pentru diaspora, in Guvernul condus de Victor Ponta. Alegerile prezidentiale vor avea loc in toamna acestui…

- Victor Ponta iși dorește sa redevina premier al Romaniei și afirma ca nu și-a dorit sa candideze la președinție in 2014, insa s-a lasat convins și a ''platit pentru aceasta slabiciune''. ''Ce am invațat eu din politica este ca dincolo de aceste relații interpersonale care se strica, se imbunatațesc,…

- Calin Popescu Tariceanu va candida, la alegerile prezidențiale, dar fara sprijinul PSD! Anunțul a fost facut de ministrul Eucației, Ecterina Andronescu, care considera ca PSD va prezenta un candidat propriu la alegerile prezidențiale avand in vedere faptul ca partidul nu a mai caștigat de mult funcția…