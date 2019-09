Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, ca sustine impozitarea diferentiata pentru veniturile mari din pensii, salarii pentru toata lumea, nu doar pentru magistrati, cum este prevazut in proiectul de lege al ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici.



"Stiti legea domnului Teodorovici, pe care, pana la urma, Guvernul nu a mai vrut sa o mai adopte, au trimis-o pe la Senat, intai am facut o observatie publica si am vazut ca doamna Dancila imi citeste contul de Facebook si mi-a dat dreptate imediat si anume ca nu suntem de acord sa fie taiate pensiile militarilor pentru…