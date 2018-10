Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Iasi pentru a lua parte la un congres regional al Pro Romania, Ponta a facut cateva precizari in contextul in care primarul iesean a fost invitat si a participat la eveniment. "Cu domnul Chirica vorbesc ceea ce vorbesc si cu foarte multi primari cu care m-am vazut in ultima perioada.…

- Fiul cel mare al ministrului Justitiei, Alexandru Toader, s-a casatorit in cursul zilei de duminica, 9 septembrie, aleasa sa fiind o tanara de 28 de ani din oras, de profesie medic stomatolog. Cununia civila a avut loc la Iasi, urmand ca petrecerea sa se desfasoare peste cateva saptamani.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a mentionat ca el atrage atentia de un an si jumatate asupra problemelor care sunt semnalate in aceste zile de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustinand ca ceea ce spune aceasta este adevarat. "Eu spun de un an si jumatate niste lucruri. Dupa aceea le-a…

- Primarul PSD al Iasiului, Mihai Chirica, a vorbit marti despre actiunea violenta a Jandarmeriei din Piata Victoriei si despre reactia social-democratilor, spunand ca Romania se afla „in cea mai penibila situatie din 1992 pana in prezent”, protestul de vineri confirmand teoria ca „PSD este succesorul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, reacționeaza dupa ce Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii a fost declarata neconstitutionala, spunand ca CCR a oprit pentru moment cel puțin cel mai mare jaf din avuția Romaniei.„Curtea Constitutionala a oprit ( pentru moment…