Pompierii maramureseni au intervenit, in intervalul 31 mai – 2 iunie, la patru situatii de urgenta.

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a comunicat prima evaluare a pagubelor produse dupa vijelia de ieri. Municipiul Baia Mare: 10 acoperisuri blocuri de locuinte afectate, opt acoperisuri de case afecatate. Aproximativi 100 de copaci prabusiti de rafalele de vant puternic pe raza…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari maramureseni au avut parte de 5 situatii de urgenta. Pompierii sigheteni au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un cos de fum. In urma incendiului a ars doar funinginea din cosul de evacuare al fumului. Tot pompierii sigheteni au intervenit…

- Pompierii din cadrul ISU Maramures au intervenit pentru lichidarea a trei incendii in intervalul 3-5 mai. Vineri, 3 mai, militarii detasamentului Baia Mare au intervenit pe bulevardul Republicii, unde din cauza unei oale uitata pe foc a izbucnit un incendiu. Din fericire au ars doar alimentele din oala.…

- In intervalul 19-21 aprilie, pompierii militari au lichidat 8 incendii de vegetatie uscata, in urma carora au ars circa 50 de hectare de vegetatie uscata. De asemenea, de la mijlocul lunii martie si pana in prezent in judetul Maramures au ars peste 250 de hectare de vegetatie uscata. In ultimele 24…

- In intervalul 12-14 aprilie, pompierii maramureseni au intervenit pentru lichidarea a 10 incendii. Vineri, 12 aprilie, militarii din cadrul Detasamentului Baia Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit din cauza unei hote electrice defecte. Au ars circa 10 metri liniari de cablu electric.…

- Pompierii maramureseni, alaturi de pompierii voluntari, au intervenit in ultimele 24 de ore pentru lichidarea a mai multor incendii de vegetatie uscata. In total au ars circa 14 hectare de vegetatie in localitatile: Baia Mare, Tautii de Sus, Valea Chioarului, Buteasa, Razoare si Sighetu Marmatiei. De…

- Pompierii maramureseni au intervenit in ultimele zile la lichidarea a 10 incendii, din care 7 incendii au fost la vegetatia uscata. Vineri, 22 martie, pompierii Garzii Borsa au lichidat un incendiu izbucnit la un cos de fum. In urma incendiului a ars funinginea din cosul de evacuare al fumului. Tot…

- Pompierii militari din cadrul ISU Maramures au intervenit la patru situatii de urgenta in intervaulul 15-17 martie 2019. Vineri, 15 martie, pompierii viseuani au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un cos de fum. In urma incendiului a ars doar funinginea din cosul de evacuare al fumului.…