Expunerea pe termen lung la poluarea atmosferica poate exacerba afectiunile pulmonare la fel de mult ca un pachet de tigari fumat pe zi, conform unui studiu citat marti de Press Association. O echipa de cercetatori americani a analizat modul in care expunerea la patru poluanti importanti a afectat sanatatea plamanilor in cazul a 7.071 adulti cu varste intre 45 si 84 de ani, din sase zone din Statele Unite. Oamenii de stiinta au evaluat nivelul a patru poluanti - particule fine, oxizi de azot, carbon negru si ozon - din mediul exterior, in raza de domiciliu a participantilor si au analizat totodata…