Politistii au ridicat peste 3.000 de articole de imbracaminte susceptibile de a fi contrafacute: prejudiciu de aproximativ 5.000 de euro

- Polițiștii ilfoveni au descoperit aseara prima fabrica clandestina din Romania de articole de imbracaminte contrafacute. Hainele erau aduse la noi din Turcia și mai apoi inscripționate și etichetate cu numele unor firme cunoscute.

- Peste 3.000 de articole de imbracaminte susceptibile de a fi contrafacute, 27.500 de etichete cu insemnele unor marci protejate, precum și aparatura și materile folosite in activitatea de "inscripționare" a hainelor au fost ridicate de polițiștii din Ilfov in urma a doua percheziții efectuate in…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- Politia Capitalei a gasit intr-un apartament o adevarata fabrica de haine contrafacute. In locuinta se aflau obiecte contrafacute ale unui important brand de articole sportive. Intreaga marfa a fost confiscata si urmeaza sa fie distrusa. A fost deschisa o ancheta si dosar penal pentru…

- O retea de traficanti de persoane care a obligat tinere, inclusiv minore, sa se prostitueze in tari precum Italia, Spania, Germania si Belgia, a fost destructurata ca urmare a unei ample actiuni. Potrivit unui comunicat al IGPR, joi, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din…

- Scade leul. Euro, la un nou maxim istoric Potrivit datelor afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) vineri, euro a depasit cotatia record din data de 16 ianuarie. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, în crestere 1 ban, respectiv…

- Politistii de frontiera au identificat si confiscat, in portul Constanta Sud, bunuri in valoare de aproximativ 230.000 lei, susceptibile a fi contrafacute, au fost identificate si confiscate de politistii de frontiera in Portul Constanta Sud, informeaza un comunicat de presa dat publicitatii joi,…

- Copil accidentat in Campia Turzii. Soferul a fugit A accident un minor si a plecat de la fata locului. Politistii clujeni i-au dat de urma. La data de 16 ianuarie, polițiștii au identificat un barbat, 48 de ani, din Câmpia Turzii, care, la data de 12 ianuarie, în timp ce circula cu…

- Politistii din Mures efectueaza 32 de perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 3 mandate de aducere. La data de 17 ianuarie a.c. , politistii…

- Politistii din Mures efectueaza miercuri 32 de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al IGPR, politistii de investigare…

- Polițiștii din Mures efectueaza 32 de percheziții in București și in 6 județe, printre care si Bistrita-Nasaud, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 3 mandate de aducere. …

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- Perchezitii in Teleorman si alte judete – Vizate: sedii de firme si domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in Eveniment / La sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, din Bucuresti si sase judete, politistii din Olt efectueaza, marti, 16 ianuarie…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- Polițiștii din Prahova deschid luni in 20 de locații din municipiul București, dar și din județele Prahova, Bacau, Giurgiu și Ilfov. Este vizata o grupare acuzata de evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, suspecții ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion…

- Politistii de investigare a criminalitații economice din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza, luni dimineața, 20 de percheziții la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice, in municipiul București…

- Politistii au ridicat aproximativ 800 de jucarii, contrafacute, in valoare de 83.000 de lei, dintr-un container in Portul Constanta Sud Agigea. La data de 12 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta…

- Doua actiuni diferite – una a Politiei, cealalta, a Politiei de Frontiera – au dus la descoperirea si confiscarea unor bunuri contrafacute in valoare de circa 350.000 de lei. Prima actiune a fost cea a politistilor de la “Economic”: “Polițiștii giurgiuveni au indisponibilizat peste 1900 de articole…

- UPDATE: Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- Sibiu - Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc marti pe Drumul National 1, pe centura orasului Avrig, la kilometrul 284, unde traficul este blocat, au anuntat Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Cele trei femei si cei doi barbati raniti sunt…

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Produse susceptibile a fi contrafacute, confiscate de polițiștiLa data de 22 decembrie a.c., polițiștii vranceni au intocmit dosare penale pe numele a doi barbați, de 31 respectiv 37 ani, din județul Prahova, care au fost depistați la data de 15 decembrie a.c., in parcarea unei societați comerciale…

- Politia Romana a efectuat, in ultimele doua saptamani, peste 200 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata, fiind ridicate si indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT si alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infractionala. Potrivit unui…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care, la data de 24 decembrie a.c., a plecat de la domiciliul matusii sale din Bucuresti si nu a mai revenit pana in prezent. Minora disparuta se numeste IVAN CLAUDIA ANDREEA, este in varsta de 17 ani si are urmatoarele semnalmente:…

- Politistii au dat peste 120 de amenzi taximtristilor din aeroporturile din Bucuresti, Cluj, Timisoara, Craiova, Bacau si Iasi, in doar doua ore. De asemenea, un permis a fost retinut si 11 certificate de inmatriculare au fost retrase.

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei, aduse in tara noastra din Vietnam, au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea, potrivit unui comunicat transmis vineri de Garda de Coasta. ''In data de 21.12.2017, politistii de frontiera din cadrul…

- In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei si ucenic al Sfantului Evanghelist Ioan. Acesta a suferit multe chinuri pentru ca nu s-a lasat intors de la credinta in Hristos si a fost aruncat…

- Ministerul Afacerilor Interne a luat act de protestul pe care Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual intentioneaza sa-l organizeze miercuri, in Bucuresti, si isi exprima disponibilitatea la dialog. Citeste si: Politistii iau cu asalt infractorii. Perchezitii…

- Judecatoria Sectorului 1 sustine ca modificarea codurilor poate produce " un grav dezechilibru intre drepturile procesuale ale suspectului sau inculpatului si drepturile procesuale ale persoanei vatamate, ale martorilor sau ale societatii in general, ingreunand pana la blocare" cercetarea penala.Citeste…

- Politistii din Capitala au descins în aceasta dimineata în mai multe locatii din municipiul Bucuresti si în judetul Ilfov într-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat în vederea

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au facut control amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bucuresti. Administratorul firmei respective este un cetatean…

- Polițiștii din Ilfov au confiscat aproximativ 1.400 de kilograme de petarde și artificii fara acte legale, care erau transportate cu o autoutilitara, în apropierea localitații Șindrilița.

- Politisti din Capitala efectueaza miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, 43 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si pe raza judetelor Ilfov, Buzau, Dambovita si Cluj, intr-un dosar de contrabanda cu tigarete si articole pirotehnice, fiind puse in aplicare…

- 300 de kilograme de petarde si artificii, precum si 6.000 de lei, au fost ridicate in vederea confiscarii de politistii din Ilfov, de la un barbat surprins in flagrant delict in timp ce ridica respectivele articole pirotehnice de la o firma de curierat.La data de 11 decembrie a.c., politistii din Ilfov…

- Din cele 436 locuri de munca, 141 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 147 pentru studii medii, pentru muncitori calificati 91 si 57 pentru muncitori necalificati. Profesiile, meseriile sau ocupatiile in care agentii economici din judetul Ilfov ofera locuri de munca sunt: imbuteliator…

- Polițiștii de investigații criminale bihoreni au efectuat marți noua percheziții domiciliare, pe raza județelor Ilfov, Botoșani, Ialomița și in Capitala, pentru a documenta și proba activitatea infracționala a 11 persoane, banuite de comiterea infracțiunilor de inșelaciune și complicitate la inșelaciune…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit la un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bucuresti.Administratorul societatii comerciale…

- Prima declarație a Sandei Ladoși. Sanda Ladoși, urmarita penal de procurorii DIICOT intr-un dosar privind inșelarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, a declarat, la ieșirea din sediul DIICOT, ca a fost pusa sub invinuire de procurorii de la crima organizata…

- Aproape patru mii de jucarii contrafacute, in valoare de peste 200.000 de lei au fost descoperite de politistii de frontiera constanteni in doua microbuze inmatriculate in Bulgaria, care doreau sa intre in tara, bunurile fiind destinate unei societati comerciale din Bucuresti. Potrivit unui comunicat…

- Polițiștii mehedințeni au reușit recuperarea mai multor bunuri sustrase dintr-o societate comerciala, in noaptea de 20-21 noiembrie, bunurile fiind restituite persoanei vatamate. O persoana de 37 de ani din municipiul Drobeta Turnu Severin a sesizat, ieri, prin S.N.U.A.U. 112, faptul ...

- "Iubitorii de cumparaturi au un motiv in plus de bucurie. Luna noiembrie vine cu sarbatoarea anuala a reducerilor: Black Friday. Astfel, pe 17 noiembrie iți dam și mai multe motive sa ne vizitezi pentru o sesiune de shopping serioasa. Fie ca iți dorești un nou televizor, un robot de bucatarie…

- Potrivit unui comunicat de presa al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit asupra marfurilor dintr-un container sosit din China, destinat unei societati comerciale din Bucuresti,…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au efectuat control amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bucuresti. Administratorul societatii comerciale respective…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 185.000 lei au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea. Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din Egipt, 18.480…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta, au verificat, in Portul Constanta, un container sosit din Turcia, avand ca destinatar o societate comerciala din…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii DIICOT din Ialomița au efectuat, miercuri, 23 de percheziții in municipiul București și in patru județe, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscala și spalare de bani, potrivit…

- Politistii au gasit substante psihoactive, dar si peste 20 de oglinzi retrovizoare in masina unui sofer oprit pentru un control in Capitala, in zona Pietei Presei Libere. De asemenea, politistii au stabilit, in urma testului antidrog, ca barbatul consumase stupefiante. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei,…

- Vești bune pentru femeile bolnave de cancer care necesita proteze mamare, dupa operația de mastectomie! Statul va suporta costurile protezelor, și pe viitor. Anunțul a fost facut ieri, de ministrul Sanatații, Florian Bodog in cadrul Conferinței Naționale organizate de Societatea Romana de Chirurgie…

- Luptatorul Tolea Ciumac, impreuna cu alte șase persoane, au fost reținute de procurorii D.I.I.C.O.T. fiind suspectați de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda. Alte 12 persoane au fost plasate sub control judiciar. Procurorii spun ca membrii gruparii acționau coordonat și și-au…