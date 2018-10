Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Gheorghe nu a mai raspuns la telefon, motiv pentru care apropiații sai au hotarat sa sparga ușa casei unde barbatul locuia. L-au gasit acolo zacand fara suflare. Poliția a deschis o ancheta pentru a afla exact condițiile in care s-a produs tragedia. ”A fost un bun prieten, un om care…

- Mihai Caliman, un roman de 32 de ani din Marea Britanie, a fost condamnat la inchisoare pe viața. El și-a ucis soția, in luna mai a acestui an. Ceea ce i-a surprins pe anchetatori a fost faptul ca barbatul a filmat-o pe nefericita femeie inainte de a-i aplica 12 lovituri de cuțit. Acestea au fost […]…

- Noul zacamant de gaze de la Buzau, care conține in principal țiței ușor, va fi pus in exploatare in 2020-2021. Sondele pentru evaluarea acestei descoperiri au fost proiectate. Directorul general adjunct al Romgaz, Dumitru Gheorghe Rotar, a declarat, miercuri, la Mediaș, in cadrul unei conferințe de…

- Sute de caini inghesuiti in doua curti, care, de foame, ajung sa se manance intre ei. Asta au descoperit autoritatile in urma unui adevarat desant la cateva adaposturi improvizate pe raza comunei buzoiene Cernatesti. Controalele au fost dispuse de Prefectura, dupa ce s-au inmultit plangerile de la vecinii…

- Ofițerii de investigații a sectorului Rascani din cadrul Direcției de Poliție a municipiul Chișinau, au intrat in posesia unei informații operative, precum ca intr-un apartament din sectorul Rascani , este organizata o spelunca de consum de droguri.

- Cantaretul Ilie Micolov a murit sambata in urma unei lungi suferinte. Autorul hitului „Dragoste la prima vedere” a decedat la varsta de 69 de ani in locuinta unei rude din Capitala. In urma sa ramane hitul care i-a adus notorietatea, dar si povestea unui destin care nu a fost prea bland cu el. Dumnezeu…

- Descoperire macabra, facuta in urma cu puțin timp, pe șoseaua de centura a municipiului Buzau. Un barbat in varsta de 52 de ani a fost gasit decedat intr-o mașina parcata pe marginea drumului, pe tronsonul cuprins intre pasarela Nehoiu și Fabrica de Bere. Este vorba despre un autoturissm Skoda Fabia…

- Doi paznici de la o fabrica de ciment din Bucuresti au fost omorati si infasurati in folii de plastic. Descoperirea socanta a fost facuta in aceasta dimineata, atunci cand cei doi barbati nu s-au mai prezentat la schimbul de tura,