Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de politisti si jandarmi sunt angrenati intr-o ampla actiune care se desfasoara pe litoralul romanesc, pe o distanta de circa 90 de kilometri, intr-un dosar de trafic de droguri, la cautari participand si 14 ambarcatiuni, scafandri, precum si doua elicoptere, a declarat sambata, in statiunea…

- Polițiștii avertizeaza persoanele care gasesc colete abandonate pe litoral sa nu le atinga și sa incerce sa le deschida, pentru ca astfel iși pot pune viața in pericol. Structurile antidrog, procurorii DIICOT și polițiștii de frontiera desfașoara in acest moment o ampla operațiune de combatere a traficului…

- Persoanele aflate pe litoralul Marii Negre si care gasesc pachete pe plaja sunt rugate sa nu le deschida si sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, a transmis sambata Inspectoratul General al Politiei Romane. "Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe…

- O ampla operațiune are loc la Constanța, într-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii au transmis un mesaj pentru constanțeni ca în cazul în care gasesc pachete pe plaja sa nu le deschida întrucât acestea conțin droguri cu o concentrație foarte mare (peste 90%),…

- Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare peste 90 , ce pot pune in pericol viata In momentul de…

- Politistii antidrog si procurori DIICOT Gorj au efectuat, vineri, perchezitii la mai multe persoane suspectate de trafic de droguri, in urma carora au fost puse in executare opt mandate de aducere, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). "Ieri dimineata, politistii…

- Procurorul Bogdan Voicu, propus de ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef al Secției de Combatere a Traficului de Droguri, a spus, luni, la sedinta Secției pentru Procurori a CSM, ca exista riscul ca Romania sa treaca de la statutul de țara de tranzit la stat furnizor de droguri, avand in…

- Politistii constanteni de combatere a criminalitatii organizate au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic cu droguri, 500 de grame de cocaina fiind confiscate in urma unei actiuni de prindere in flagrant delict, a informat miercuri IPJ Constanta, agerpres.ro.Citește…