Bătălia cu ambarcațiuni reciclabile continuă pe Bega

EcoStuff Romania anunță organizarea celei de-a patra ediții a „Make it! Race it! Recycle it!", mâine, pe malul Begăi, pentru a sărbători în avans Ziua The post Bătălia cu ambarcațiuni reciclabile continuă pe Bega appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]