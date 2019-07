Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata, Primaria a lansat o licitatie pentru proiectarea lucrarilor, contract estimat la aproape 200.000 lei. Intentia Primariei este de a supralargi stradela la patru benzi de circulatie. „Necesitatea realizarii obiectivului se justifica prin faptul ca podul care va supratraversa raul Bahlui se…

- Lucrarile la podul peste Bahlui care va lega zona Cicoarei de cartierul Alexandru cel Bun se vor finaliza pana la sfarsitul acestui an. Acestea au inceput in luna februarie, compania care le executa fiind Geiger Transilvania SRL. Podul ar urma sa faca legatura intre strada Sarmisegetuza din Alexandru…

- Lucrarile la sensurile giratorii de la Serbanesti si la reamenajarea zonei adiacente se apropie de final. S-au montat 4000 de metri patrați de pavele, la modernizarea trotuarelor (Calea Romanului, str. Tecuciului si Bdul. Unirii) si s-au turnat peste 12.000 de metri patrați de asfalt special, pentru…

- ”Acest proiect de infrastructura este extrem de necesar pentru Bucuresti si va contribui decisiv la fluidizarea traficului intr-o zona foarte aglomerata a Capitalei. La propunerea mea, la inceputul anului, au fost aprobati in Consiliul General indicatorii tehnico-economici, iar acum am semnat contractul…

- In perioada imediat urmatoare DRDP Brașov va incepe programul de punere in ordine a drumurilor naționale și a autostrazilor pe care le are in administrare. Lucrarile programate, defalcate pe județe sunt urmatoarele: Pe raza SDN Brașov se vor efectua plombari pe o suprafața totala de 75 000 de mp, dupa…

- Lucrarile de renovare a strazii Ion Creanga din Capitala bat pasul pe loc. Asta pentru ca municipalitatea mai are nevoie de 12 de milioane de lei pentru reabilitare, bani care inca nu au fost gasiti.

- Podul ar urma sa faca legatura intre strada Sarmisegetuza din Alexandru cel Bun si stradela Sofia Nadejde din Cicoarei, spre Strandul Municipal si Spitalul Arcadia. Proiectul prevede executia unui pod din beton armat cu lungimea totala de 60,7 metri. Podul va avea trei deschideri de 14,15 metri + 26,30…

