Poate fi reconversia profesionala o masura de a reduce deficitul de forta de munca?

Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul confecții textile reprezinta unul dintre sectoarele importante pentru economia Romaniei, importanța acestuia derivand din influența acestuia asupra ocuparii, potențialului de export dar și din contribuția in realizarea PIB-ului. Lohnul a constituit, o perioada indelungata, o opțiune economica…

- Unitate, acesta este cuvantul care poate duce la evitarea unei crize generale a fortei de munca in Romania si nu numai! Modificarea legislatiei in domeniul fiscalitatii pentru a putea crește caștigul...

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut anul trecut cu 14,1%, comparativ cu anul anterior, pana la 4.573 lei pe salariat, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in sanatate si asistenta sociala, arata datele publicate, joi, de Institutul National…

- "Pactul pentru munca este rezultatul nostru de unitate asociativa patronala, este un fenomen care se intalneste mai putin in Romania, adica doua entitati patronale si-au dat mana sa incerce sa ridice o problema extrem de importanta la nivelul atentiei publice, in special guvernul. Cu alte cuvinte,…

- Vrem drumuri, autostrazi sau spitale insa nu are cine sa le faca. E o realitate confirmata mai ales de cei care se incapațaneaza sa construiasca in Romania. Industria are nevoie de sute de mii de muncitori, proiectanți sau ingineri. Prea puțini fac pasul spre acest domeniu.

- Angajații din Romania s-au scumpit cel mai mult din UE. Avansul costului cu forta de munca se datoreaza in principal cresterii costurilor cu bugetarii Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din…

- Nu mai e forța de munca și peste tot sunt anunțuri de recrutare, spune Romulus Badea, partener intr-o firma care se ocupa de recrutarea de persoane din Asia de Sud-Est și specialist in fiscalitate. El susține ca cele mai bune țari pentru a aduce muncitori sunt cele din Asia de Sud-Est, pentru ca tradițional…

- La nivel european, nu se doreste punerea pe agenda a subiectului fortei de munca, pentru ca sunt interesele statelor care au inca nevoie de angajati din Romania, Croatia, Polonia, iar marea familie europeana inseamna de fapt ca fiecare este pentru el, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate,…