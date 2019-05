PNL și USR au renăscut fascismul în România #Rezist au mutat protestele statice din piețe in grupari de gherila menite sa atace cu vehemența orice acțiune a PSD și liderii PSD care ies in spațiul public. Cum altfel se poate explica faptul ca, pana sa inceapa campania electorala, nu a existat niciun fel de acțiune impotriva liderilor politici ai PSD sau impotriva oficialilor […] PNL și USR au renascut fascismul in Romania is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Sibiu, pentru Summitul informal al Consiliului European, intrebat fiind cand crede ca va fi pregatita Romania sa intre in Schengen, premierul olandez a fost cat se poate de categoric in raspunsul sau. “Cand va veti conforma tuturor regulilor statului de drept, ale democratiei. Nu mergeti in…

- Parlamentul European dezbate din nou luni, 15 aprilie, situația statului de drept din Romania in ședința plenara care se va reuni la Strasbourg. Dan Nica a spus: " Dezbaterea a fost introdusa pe agenda in urma sedintei Conferintei Presedintilor de saptamana…

- Un barbat din Adjud este cercetat pentru doua infracțiuni de ultraj. O femeie de 43 de ani din Adjud a chemat un echipaj de poliție pentru ca era scandal in scara blocului. La data de 23 martie a.c., ora 18.59, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud s-au deplasat la locul indicat, ocazie…

- Sportul cu balonul rotund este practicat și de slujitorii Domnului. Romania are o echipa de mini-fotbal a preoților catolici, care la sfarșitul lunii februarie a luat parte la Campionatul European, desfașurat in Muntenegru. Competitia s-a aflat la a 12-a ediție, iar meciurile s-au jucat in orasele Bar…

- Catalin Tenita si Marian Raduna, doi dintre protestatarii #rezist, au depus plangeri penale impotriva lui Sebastian Ghita dupa ce acesta a declarat la Romania TV, televiziune pe care o patroneaza, ca daca va intalni protestatari #rezist pe strada, le va da „niste suturi in fund” si ii va „trimite acasa”.

- "Am luat astazi decizia in Biroul Executiv sa mandatam liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputatilor si Senat sa negocieze impreuna cu partenerii din opozitie desemnarea unui candidat care sa fie sustinut de intreaga opozitie la presedintia Autoritatii Electorale Permanente. De asemenea,…

- La circ, spectacolele sunt din ce in ce mai putine, biletele s-au scumpit, iar dresura a fost scoasa din program. Asa ca gladiatorii de la Rezist si clovnii care salveaza Romania s-au dus, duminica seara, in Piata Victoriei si au afisat pancarta “Te iubesc, mama, dar nu ca pe Ciolos!” Cand temperatura…

- Congresul UDMR a decis sambata, cu unamitate de voturi, ca steagul national al Ungariei sa devina simbolul national al comunitatii maghiare din Romania, alaturi de steagul Tinutului secuiesc, imnul secuiesc si imnul Ungariei, potrivit Mediafax.