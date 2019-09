PNL propune acordarea unui sprijin financiar anumitor părinţi pentru a-şi angaja bonă​ PNL a initiat un proiect legislativ în care propune acordarea unui ajutor financiar pentru unii parinti pentru a-si angaja o bona.



"PNL sustine familia si cresterea natalitatii. Tocmai de aceea, am initiat o propunere legislativa prin care urmarim sa încurajam acele familii care îsi doresc copii, dar care de multe ori sunt descurajate de costurile ridicate pentru angajarea unor bone, în contextul în care ne confruntam cu o lipsa acuta de crese si gradinite pentru copiii de vârsta prescolara. Chiar daca, în ultimul timp, numarul creselor si…

Sursa articol: hotnews.ro

