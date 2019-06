Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca nu exista niciun fel de polemica cu PNL in ceea ce priveste candidatul la alegerile prezidentiale si ca a discutat cu Ludovic Orban despre motiunea de...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma cu puțin timp, in direct la Romania TV, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului e gata și va fi depusa in curand la Parlament. El a spus ca va negocia cu toate partidele, mai puțin cu PSD."Vom purta negocieri cu toata lumea. Vom merge…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca proiectul motiunii de cenzura a fost adoptat de principiu de conducerea partidului si au fost demarate negocierile pentru sustinerea acestui demers. „Eu am...

- "Nu știam nimic despre aceasta declarație. Vorbiți cu președintele partidului, cel care a facut aceasta declarație. Acum aflu și eu. Este foarte riscant pentru ca avem o mulțime de "creiere" care au parasit Romania. Cel mai bine ar fi sa primiți lamuriri de la domnul Orban. Eu pot sa va zic ca nu…

- Invitat la emisiunea „Legile Puterii” de la Realitatea TV, Victor Ponta la lansat un atac la adresa lui Ludovic Orban, pe care l-a numit „combinagiu din anii '90”.„Ludovic Orban este un combinagiu de anii '90, este o relicva politica. Principalul sabotor al Ralucai Turcanu la șefia Camerei…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca o motiune de cenzura va fi depusa pana la finalul acestei sesiuni parlamentare. „Obiectivul nostru este sa castigam aceste alegeri, ne batem pentru a...

- UPDATE – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca liberalii au ‘cea mai puternica’ lista de candidati la alegerile europarlamentare. ‘PNL a decis astazi candidatii partidului la alegerile pentru PE. Intram intr-o batalie decisiva pentru Romania, pentru Europa. (…) Batalia care urmeaza nu…