Stiri pe aceeasi tema

- PNL va purta, joi, un alt rand de discuții cu partidele, in vederea sprijinului noului Executiv. Ludovic Orban, premierul desemnat, se va intalni, in decursul zilei de joi, cu liderii Pro Romania, UDMR și ALDE.Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va intalni, in decursul zilei de joi, cu reprezentanții…

- ​Premierul desemnat Ludovic Orban începe astazi negocierile cu partidele pentru susținerea noului Guvern, liberalii intenționând sa depuna la Parlament lista ministrilor și programul de guvernare saptamâna viitoare, miercuri-joi. Negocierile încep miercuri cu ALDE și…

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, va participa marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Conform surselor politice, seful statului se va întâlni luni cu presedintele Pro România, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Presedintele Klaus Iohannis continua, luni si marti, consultarile pe marginea desemnarii unui nou premier. Potrivit unor surse politice, presedintele Klaus Iohannis se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen Tomac,…

- Victor Ponta si Calin Popescu Tariceanu au pozitii diferite la negoicerile pentru viitorul guvern. Intrebat despre tensiunile cu Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta a raspuns ca relațiile sunt ”foarte bune, ne vedem și azi, vorbim tot timpul, mancam sarmale daca trebuie, dar, in același timp, cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va participa marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice. Conform surselor politice, seful statului se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen…

- Presedintele Klaus Iohannisva organiza o noua runda de consultari la Palatul Cotroceni, doar cu liderii partidelor parlamentare. Azi, seful statului va discuta cu Victor Ponta (ProRomania), Calin Popescu Tariceanu (ALDE), Eugen Tomac (PMP) si Varujan Pambuccian (minoritati). Maine, Iohannis va discuta…

- Presedintele Klaus Iohannis continua, luni si marti, consultarile pe marginea desemnarii unui nou premier. Potrivit unor surse politice, presedintele Klaus Iohannis se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen Tomac,…