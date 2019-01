Stiri pe aceeasi tema

- In opinia acestuia, PSD este incapabil sa revina la o conduita etica si onesta in raport cu Romania. "Devine tot mai clar ca nu mai putem astepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE. Nu mai e suficient sa stam doar de paza la asalturile Guvernului asupra justitiei, a economiei.…

- In opinia acestuia, PSD este incapabil sa revina la o conduita etica si onesta in raport cu Romania. "Devine tot mai clar ca nu mai putem astepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE. Nu mai e suficient sa stam doar de paza la asalturile Guvernului asupra justitiei, a economiei. Este nevoie…

- Fostul premier Dacian Ciolos s-a inscris oficial, marti, in Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), lansat sambata. Pana in prezent au fost depuse 11.734 de astfel de cereri de intrare in noul partid, a precizat el. In cadrul unei conferinte de presa transmise live pe Facebook,…

- Dacian Ciolos a semnat marti cererea de adeziune la Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS) și a anunțat ca pana in prezent au fost depuse alte 11.734 de astfel de cereri. Cioloș a precizat și ca la finalul lunii ianuarie va avea loc prima Convenție Naționala a PLUS, pentru alegerea conducerii.

- Dacian Ciolos a semnat adeziunea la noul partid "PLUS" (Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii), marti, 18 decembrie, intr-o conferinta de presa. Potrivit fostului premier, adeziunea sa are numarul 11.733.Ciolos a anuntat ca pana la sfarsitul lunii ianuarie va fi definitivata lista…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, sambata, la Cluj, ca el si sustinatorii sai au inregistrat o noua formatiune politica, Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), care va lua locul Miscarii Romania Impreuna.Fondatorii noului partid sunt insa doi avocați de la firma de avocatura…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, sambata, la Cluj, ca el si sustinatorii sai au inregistrat o noua formatiune politica, Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), care va lua...