Plouă cu sute de mii de euro la Slatina-Timiş „Din cele cinci proiecte pe fonduri europene, trei sunt in diferite stadii de implementare, iar doua sunt deja finalizate si urmeaza sa fie date in folosinta. Este vorba de Gradinita din Slatina-Timis, proiect in valoare de 300.000 de euro si Caminul cultural din Sadova Veche, care are aceeasi valoare. Ambele au fost finalizate cu succes, s-a facut inclusiv receptia la terminarea lucrarilor si urmeaza sa avem vizita in teren a finantatorului, a reprezentantilor de la AFIR, la ultima transa. La fel, un alt proiect important care a fost finalizat este Scoala Gimnaziala Slatina-Timis, pentru care… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In valoare de 19,9 milioane euro, proiectul este finantat prin Programul Operational Regional si urmareste crearea si extinderea sistemelor de management al traficului. Intre altele, vor fi amplasate sisteme de monitorizare video CCTV, in special in intersectii, dar si pe traseele de transport…

- Proiectul “Diversificarea activitații Gimiser PLast SRL prin achiziționarea de utilaje”, cod MySMIS 106176, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre Gimiser Plast SRL și are o valoare totala de 1.304.983,75 lei, din care 865.140,00 lei reprezinta finanțare nerambursabila,…

- Proiectul Matei Millo, in valoare de 40 de milioane de euro, si proiectul Tandem, cu o valoare de piata de 65 milioane de euro, sunt doua cladiri de birouri care vor revitaliza si vor moderniza zona centrala a Bucurestiului.

- Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Primaria municipiului Iasi, in cadrul evenimentelor de la cele doua unitati de invatamant primarul Mihai Chirica a vorbit despre importanta investitiilor masive in sistemul de educatie care, alaturi de politici si strategii coerente in domeniu, sunt…

- Luni, 9 septembrie 2019, Primarul Daniel Florea s-a aflat in mijlocul copiilor din Sectorul 5, in prima zi a noului an școlar 2019 – 2020. La Școala Gimnaziala „I.G. Duca”, Colegiul Național „Gheorghe Lazar”, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, Școala…

- In perioada 2012 2015, Primaria municipiului Constanta a bagat, la propriu, 65 de milioane de lei in reabilitarea zonei peninsulare din municipiu. Proiectele au fost derulate cu bani europeni, precum si cu bani din bugetul republican, plus o cofinantare asigurata de la bugetul local. Este vorba despre:…

- V. S. Ieri, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Desființare gradinița și anexa și construire gradinița doua grupe sat Starchiojd, comuna Starchiojd, județul Prahova”. Primaria Comunei Starchiojd are calitatea de beneficiar…

- Intre acestea figureaza si proiectul de achizitie a 20 de autobuze noi, hibrid dar si cel referitor la reamenajarea centrelor de carier. Blocajul, considera Marcel Bolos, director ADR NV, tine de doua aspecte. In septembrie va fi o evaluare nationala a modului in care s-au contractat banii urmata,…