- Pilotii care au reprodus intr-un simulator de zbor problemele avionului Boeing 737 al companiei Lion Air, prabusit in octombrie 2018 in Indonezia, au descoperit ca a existat doar un interval de 40 de secunde pentru dezactivarea sistemului automat si evitarea prabusirii, potrivit The New York Times.…

- Capitanul avionului care s-a prabușit luna aceasta in Etiopia nu ar fi utilizat simulatorul de zbor pentru noul Boeing 737 MAX 8 inaintea zborului, a declarat un coleg al acestuia, citat de Reuters.Yared Getachew, capitanul avionului, ar fi fost programat pentru un training la sfarșitul acestei…

- Piloții avionului Boeing 737 Max al companiei Lion Air care s-a prabușit în Indonezia în octombrie anul trecut au cautat disperați în manualul de zbor pentru a gasi o soluție în timp ce aeronava cobora necontrolat spre apele marii, au declarat Reuters trei persoane care au auzit…

- Cele doua cutii negre ale aeronavei Boeing 737 MAX prabusite duminica in Etiopia au ajuns la Paris pentru a fi analizate, au anuntat joi reprezentantii companiei aeriene Ethiopian Airlines, conform Reuters.

- Cele doua cutii negre ale aeronavei Boeing 737 MAX 8 prabușite in Etiopia vor fi trimise intr-o țara din Europa pentru a fi analizate, a transmis miercuri un purtator de cuvant al companiei aeriene Ethiopian Airlines, relateaza Reuters potrivit mediafax.„Vor fi trimise in Europa. Vom decide…

- Regatul Unit s-a alaturat marti unui mare numar de state care au suspendat zborurile cu avioane Boeing 737 MAX, dupa ce un avion de acest tip apartinand companiei Ethiopian Airlines s-a prabusit duminica, cu 157 de persoane la bord, in timp ce compania europeana low-cost Norwegian Air s-a alaturat…

- Autoritatile americane vor obliga compania Boeing sa faca modificari la aparatele de zbor 737 MAX 8 si 737 MAX 9, dar nu vor consemna la sol aceste avioane, dupa accidentul produs duminica in Etiopia, in urma caruia China, Indonezia si Etiopia au decis sa suspende zborurile avioanelor 737 MAX 8, transmit…

