Piaţa RCA a crescut cu 4,65%, în primul trimestru din 2019 Valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile RCA in primele trei luni ale anului 2019 a atins valoarea de aproximativ 970 de milioane lei, in crestere cu circa 4,65% comparativ cu primul trimestru al anului precedent, potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).



Astfel, valoarea totala a primelor de asigurare subscrise pentru asigurarile RCA in primele trei luni ale anului 2019 a atins valoarea de aproximativ 970 de milioane lei, restul pana la totalul clasei A10 (1,022 miliarde lei) reprezentand asigurarile transportatorului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

