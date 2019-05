Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui restaurant din Constanta, in jurul orei 18, cu cateva ore inainte de accidentul in care designerul si-a pierdut viata. El este inregistrat cum intra intr-un restaurant situat chiar pe plaja din Mamaia, in apropierea zonei in care era…

- Meciul doi din sferturile play-off-ului Ligii Nationale de baschet masculin s-a disputat vineri, intre U BT Cluj – Steaua Bucuresti si SCM Craiova – SCM Timisoara. Gazdele s-au impus in ambele partide potrivit mediafax.U Banca Transilvania Cluj a castigat cu scorul de 71-68 (34-35) disputa…

- Scapate de seria infernala de meciuri din ultima perioada, cu trei etape programate in 11 zile, echipele din Liga 2 au reintrat in ciclul normal de pregatire, unul specific pentru un singur joc desfasurat la final de saptamana. Sambata incepe etapa a 31-a a sezonului, atunci cand sunt programate…

- Nu știu ce-o face Gigi Mulțescu, alias SMURDUL, la echipele pe care le antreneaza, dar e clar ca, dupa debut și destule etape apoi, are darul de a crea emulație in jurul lui, totul conducand la victorii, adesea fara gol primit! Antrenorul principal actual al Petrolului Ploiești nu și-a pierdut deloc…

- Victorie in Cupa Davis. Mergea si Tecau s-au impus in 62 de minute. Vineri, Dragos Dima, locul 327 ATP, l-a invins pe Takanyi Garanganga, locul 449 ATP, scor 6-3, 6-3. Tot vineri, Marius Copil, locul 80 ATP, a fost invins de Benjamin Lock, numarul 546 mondial, scor 6-4, 7-5. Sambata mai sunt…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul trei mondial, a castigat, luni, Heart Award Premiul Inimii , dupa evolutia sa remarcabila din meciul cu Cehia, din primul tur al Fed Cup, potrivit site ului oficial al competitiei, informeaza Agerpres.roHalep le a avut contracandidate, in urma participarii…

- Atletico Madrid a facut un pas important spre calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Spaniolii au invins pe teren propriu cu 2-0 pe Juventus Torino in prima manșa a confruntarii din optimi.

- Au trecut 100 de zile de cand Chiajna a scos ultimul punct intr-un meci oficial din Liga 1. Se intampla in noiembrie 2018, la Constanța, pe terenul Viitorului, 0-0. De atunci au urmat opt infrangeri consecutive, un record negativ pentru sezonul in curs. Concordia Chiajna - FCSB este luni, de la ora…