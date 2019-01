Stiri pe aceeasi tema

- Malta le va oferi britanicilor care traiesc in Malta un permis de sedere pe zece ani care asigura aceleasi drepturi pe care le au in prezent daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara acord, a declarat miercuri premierul Joseph Muscat, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- „Cormoranii in Romania fac baie in piscine”, a spus ministrul Agriculturii, Petre Daea, miercuri, in Parlamentul European, unde a fost chemat in Comisia pentru pescuit pentru a prezenta prioritatile pe care Romania le are in domeniul pescuitului in mandatul presedintiei Consiliul Uniunii Europene. Petre…

- Petre Daea a fost miercuri in fața europarlamentarilor din Comisia de pescuit, pentru a vorbi despre prioritațile pe care Romania le are in domeniul pescuitului in mandatul președinției Consiliul Uniunii Europene. Daea a primit mai multe intrebari de la europarlamentari, iar raspunsurile sale…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, s-a declarat dezamagit ca parlamentarii conservatori "au pus interesul politic mai presus de interesul național" și au ajutat-o pe Theresa May sa supraviețuiasca moțiunii de cenzura. "Daca nu putem avea alegeri generale, poporul britanic trebuie sa aiba ultimul…

- Jean Claude-Juncker și-a exprimat parerea de rau și ingrijorarea cu privire la votul din Camera Comunelor care este favorabil ieșirii din UE fara niciun acord. „Am luat nota cu regret de rezultatul votului din aceasta seara din Camera Comunelor. Pentru UE, procesul de ratificare a Acordului…

- May, intr-un discurs tinut la o fabrica din orasul Stoke-on-Trent, unde majoritatea locuitorilor au votat pro-Brexit, a afirmat ca parlamentarii trebuie sa ia in considerare consecintele actiunilor lor in ceea ce priveste increderea poporului britanic. „Daca am fi fost in situatia in care…

- Sub 50% dintre romani mai cred ca apartenența la Uniunea Europeana este un lucru benefic pentru ei. Totuși, doua treimi din populație crede totuși ca Romania a beneficiat de pe urma statului de membru UE, arata rezultatele unui Eurobarometru realizat de Parlamentul European. Scadere puternica Doar 49%…

- Comparativ cu precedentele prognoze din luna mai, BERD si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti cu 0,4 puncte procentuale pentru acest an, de la 4,6% pana la 4,2%, si cu 0,6 puncte procentuale pentru anul viitor, de la 4,2% pana la 3,6%.BERD sustine ca relansarea…