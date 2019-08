Stiri pe aceeasi tema

- Multi deputati, din majoritate ca si din opozitie, se opun cu îndârjire unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana pe 31 octombrie, sustinuta de noul prim-ministru, Boris Johnson. Ei ar putea deci încerca sa darâme guvernul si sa convoace un scrutin, cu scopul final de a opri…

- Sondajul, prima ancheta sociologica de amploare pe acest subiect dupa martie 2017, arata ca 46% dintre cei 1.019 scotieni chestionati ar vota pentru independenta si 43% impotriva acesteia. Daca nu sunt luate in considerare persoanele care nu ar merge la vot si cele care au raspuns ca nu…

- Irlanda nu se va lasa intimidata in discutiile cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a declarat premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un interviu publicat miercuri de Irish Daily Mirror, citat de Reuters. Un dezacord intre Londra si Dublin privitor la viitorul frontierei irlandeze…

- ''Ceea ce dorim este sa spunem absolut clar ca 'plasa de siguranta' nu este buna, este moarta, trebuie sa se renunte la ea. Dar exista perspective pentru a finaliza un nou acord. Ceea ce vrem este sa construim un nou parteneriat cu toate lucrurile care conteaza pentru noi - cooperare privind apararea,…

- Lidera Partidului National Scotian, Nicola Sturgeon, l-a avertizat pe noul premier britanic Boris Johnson ca va continua pregatirile pentru organizarea unui nou referendum asupra independentei Scotiei, intrucat planurile Londrei privind Brexitul vor afecta negativ economia scotiana. "Acum…

- A fost nevoie ca Boris Johnson sa "amenințe" ca va fi prim-ministru pentru ca liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, sa abandoneze ambiguitatea cu privire la Brexit: el nu a spus niciodata "negru pe alb" daca se pronunta sau nu pentru ramânerea Regatului Unit în…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 9% din cheltuielile totale de consum pentru recreatie si cultura in anul 2017, pe primele locuri fiind gospodariile din Danemarca si Suedia, ambele cu 11,5%, in timp ce la coada clasamentului sunt cele din Romania, care au alocat in acest sens…

- Partidul GERB, al premierului Boiko Borisov, a obtinut 30,77% din voturi in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Bulgaria, cu peste cinci puncte procentuale mai multe decat opozitia socialista, arata datele transmise luni, la ora locala 07:00 (04:00 GMT) de Comisia electorala…