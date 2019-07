Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a retinut 317 persoane, sambata, inclusiv mai multi activisti importanti ai opozitiei, in timpul unui protest politic organizat la Moscova, pe care autoritatile l-au declarat ilegal, informeaza Reuters.

- Poliția din Rusia a reținut miercuri cel puțin 94 de persoane care protestau la Moscova, pentru a cere pedepsirea ofițerilor de poliție implicați în arestarea ziaristului de investigații Ivan Golunov, dupa ce analizele realizate la cererea justiției nu au relevat nicio urma de droguri în…

- Golunov a fost retinut joi in centrul Moscovei, cand mergea sa se intalneasca cu o sursa. In rucsacul sau au fost gasite droguri ilegale, au comunicat atat politia, cat si portalul de stiri online Meduza, pentru care lucra ziaristul. Un comunicat al politiei precizeaza ca la perchezitia locuintei…

- Patru persoane, dintre care doua femei, suspectate de implicare într-un trafic de organe, au fost arestate în Kosovo, a anuntat vineri politia într-un comunicat, relateaza AFP citat de Agerpres.Suspectii, retinuti joi în cursul unui raid al fortelor de ordine într-o…

- Cel putin 60 de persoane au fost retinute in timpul unei manifestatii organizate la Sankt Petersburg cu prilejul Zilei Internationale a Muncii si perturbate de sloganuri anti-Putin, relateaza AFP, care citeaza organizatia OVD-Info, specializata in monitorizarea arestarilor.