- Inmatricularile de autoturismelor noi si second hand inregistrate in Romania, in primele cinci luni din 2019, au ajuns la 241.629 de unitati, din care peste 184.000 sunt din categoria "rulate", releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi creste constant: +12.60% in mai 2019, fata de mai 2018. Dacia este lider. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai 2019 cu +12.60% fata de mai 2018, atingand un volum de 13.011 unitati. Pe primele 5 luni din 2019, numarul autoturismelor…

- Ford Edge va ramane disponibil in numai 7 tari europene, printre care si Romania, in ciuda faptului ca SUV-ul a inregistrat doar 27 de unitati inmatriculate in tara noastra in primele patru luni ale anului.

- O masina second hand din trei, cumparata in primele cinci luni in Romania, avea kilometrajul dat inapoi, in total peste 4,7 milioane de kilometri. Studiul a fost realizat pe circa 1.200 de mașini, a caror valoare totala se ridica la aproape 17,6 milioane de euro, potrivit inspectorauto.ro. Datele verificate…

- O masina second hand din trei (29,4%) cumparata in primele cinci luni, in Romania, avea kilometri dati inapoi, in total peste 4,7 milioane de kilometri, releva un studiu de specialitate, intocmit de catre reprezentantii unei platforme online. Potrivit sursei citate, pentru cele 1.212 masini incluse…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in primele patru luni ale anului cu 22% fata de perioada similara din 2018, la un total de 44.957 de unitati, in timp ce vanzarile de autoturisme second hand au scazut cu 7%, la 145.823 unitati, potrivit datelor ACAROM (Asociatia Constructorilor…

- Numarul autoturismelor noi si second hand inmatriculate in Romania in primele patru luni ale anului a depasit 190.000 de unitati, din care 145.823 de exemplare sunt din categoria "rulate", reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a anuntat topul celor mai inmatriculate masini noi in Romania, in primele trei luni ale acestui an. Primele trei pozitii in aceasta ierarhie sunt ...