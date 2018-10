Pestă porcină. Gard între Franța și Belgia Franta va ridica garduri de-a lungul granitei sale Belgia pentru a preveni intrarea mistretilor care ar putea raspandi pesta porcina africana, o boala grava care ar putea afecta semnificativ industria carnii de porc din Europa, transmite Reuters. Luna trecuta, pesta porcina africana a ajuns in Europa Occidentala, doi mistreti morti fiind gasiti in Belgia, ceea ce a provocat ingrijorari in randul fermierilor din Olanda, Franta, Germania si Luxemburg, tari aflate relativ aproape de locul descoperirii cazurilor. Autoritatile chineze si sud-coreene au interzis importurile de porci si produse… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

