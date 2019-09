Percheziţii în 10 judeţe şi Capitală, la o grupare de hoţi care a spart magazine şi depozite de bricolaj din Franţa şi Belgia Procurorii DIICOT si politisti de investigatii criminale, insotiti de anchetatori francezi si belgieni, au efectuat miercuri 28 de perchezitii in 10 judete si in Bucuresti, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari care a comis furturi din magazine si depozite cu articole de bricolaj din Franta si Belgia, prejudiciul ridicandu-se la peste 1 milion de euro.



Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, perchezitiile au avut loc in Bucuresti si in judetele Arges, Braila, Buzau, Cluj, Dolj, Gorj, Ilfov, Maramures, Timis si Vrancea, in scopul destructurarii unui grup infractional… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

